Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Dos de los rostros más recordados de 'High School Musical' llegarán por primera vez al Perú para reencontrarse con los seguidores de la exitosa franquicia de Disney. Lucas Grabeel, quien interpretó a Ryan Evans, y Bart Johnson, recordado por su papel de Jack Bolton, encabezarán un exclusivo fan meeting que se realizará el próximo 22 de agosto en el Teatro Canout, como parte de las actividades por el vigésimo aniversario de la producción que marcó a toda una generación.

El evento, organizado por Fun Meeting, reunirá a los fanáticos de la saga en una jornada dedicada a revivir los momentos más emblemáticos de la historia ambientada en East High. Además del encuentro con los actores, la experiencia incluirá dinámicas con el público, recuerdos del rodaje y beneficios especiales para quienes adquieran determinadas categorías de entradas, disponibles exclusivamente a través de Teleticket.

TE RECOMENDAMOS ¿QUÉ HAY DESPUÉS DE LA MUERTE? LO QUE DICE EL MUNDO ESPIRITUAL ✨ | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Lucas Grabeel y Bart Johnson llegan a Lima para celebrar 20 años de 'High School Musical'

Estrenada en 2006, 'High School Musical' se convirtió rápidamente en un fenómeno internacional gracias a sus canciones, personajes y mensajes sobre la amistad, la confianza y el trabajo en equipo. Su impacto trascendió la pantalla con secuelas, conciertos y una comunidad de seguidores que continúa vigente dos décadas después de su lanzamiento.

En ese contexto, Lucas Grabeel y Bart Johnson compartirán con el público peruano una experiencia diseñada para recordar el legado de la franquicia. Durante el fan meeting, ambos actores relatarán anécdotas de las grabaciones, responderán preguntas de los asistentes y participarán en distintas actividades preparadas para acercarlos a quienes crecieron con la historia protagonizada por los estudiantes de East High.

La productora Fun Meeting apuesta nuevamente por una reunión con figuras de una serie y película de culto para el público juvenil. La empresa viene de realizar con éxito el encuentro con el elenco de 'El manual de supervivencia adulta de Ned, Moze y Cookie', protagonizado por Devon Werkheiser, Lindsey Shaw y Daniel Curtis Lee, evento que convocó a miles de asistentes y sumó cuatro funciones en el país.

¿Dónde comprar entradas para el fan meeting de 'High School Musical'?

Las entradas para el encuentro con Lucas Grabeel y Bart Johnson ya se encuentran disponibles exclusivamente mediante Teleticket. Los organizadores han habilitado cuatro categorías para que los asistentes puedan elegir la experiencia que mejor se adapte a sus preferencias.

Las zonas disponibles son:

Wildcat VIP

All in This Together

Bop to the Top

What Time Is It?

Dependiendo de la categoría elegida, los fanáticos podrán acceder a beneficios exclusivos como fotografías junto a los artistas, sesiones de hi touch y artículos de colección conmemorativos del vigésimo aniversario de 'High School Musical'.

¿Cuáles son los precios de las entradas para el fan meeting de 'High School Musical'?

La organización del evento confirmó cuatro categorías de entradas para que los seguidores de 'High School Musical' puedan elegir la experiencia que mejor se ajuste a sus preferencias y presupuesto. Los boletos ya se encuentran disponibles a través de Teleticket y cada zona ofrece distintos beneficios, desde el acceso al espectáculo hasta actividades exclusivas junto a Lucas Grabeel y Bart Johnson.