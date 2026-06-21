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Revelan video inédito de la emotiva reacción del novio de Cachaza al saber que estaba embarazada: “Feliz Día del Padre”

La querida exfigura de 'Esto es guerra', Cachaza, compartió el preciso momento en el que le revela a su pareja, el actor André Bankoff, que está embarazada.

Cachaza se hizo muy conocida en Perú por su paso en 'Esto es Guerra'. Foto: Composición LR/Instagram.
Cachaza se hizo muy conocida en Perú por su paso en 'Esto es Guerra'. Foto: Composición LR/Instagram.
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El primer embarazo de Carol Reali, conocida popularmente como Cachaza, continúa emocionando a sus seguidores. En esta ocasión, la exintegrante brasileña de 'Esto es guerra' decidió compartir uno de los momentos más especiales de esta nueva etapa: el instante en que le comunicó a su pareja, el actor André Bankoff, que esperaban un bebé.

Las imágenes muestran la profunda emoción del intérprete, quien rompió en llanto al recibir la noticia de que se convertirá en padre por primera vez, en una escena que rápidamente conmovió a miles de usuarios en redes sociales.

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¿Cómo reaccionó André Bankoff al saber que Cachaza está embarazada?

Cachaza abrió una ventana a uno de los momentos más significativos de su vida personal y compartió en Instagram el video en el que le comunica a André Bankoff que se convertirán en padres.

La grabación muestra al actor entrando a una habitación sin imaginar la sorpresa que lo esperaba. Todo cambia cuando observa algunos artículos de bebé cuidadosamente colocados y comprende que será padre. La emoción fue inmediata: el artista no pudo contener las lágrimas y se fundió en un emotivo abrazo con la modelo brasileña.

El video también recoge otros instantes cargados de ternura. Entre besos, sonrisas y gestos de cariño, el actor acaricia el vientre de su pareja, la levanta en brazos y celebra junto a ella el inicio de esta nueva etapa familiar. Incluso dedica unas palabras de agradecimiento por la llegada de su primer hijo.

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Cachaza le dedica mensaje a su novio por el Día del Padre

A través de la publicación del video, Carol Reali, expareja de Rafael Cardozo, también aprovechó para dedicarle unas sentidas palabras a André Bankoff, con quien espera a su primer hijo. En su mensaje, la influencer resaltó las cualidades que, según dijo, lo convertirán en un gran padre.

“Hoy quiero celebrar al hombre que amo y al increíble padre que sé que serás”, escribió, y aseguró además que su bebé crecerá en un entorno lleno de amor, valores y principios.

Asimismo, Cachaza expresó que la llegada de esta nueva etapa representa uno de los mayores regalos de su vida y señaló que su bebé continúa desarrollándose “fuerte y sano”, aunque ya es profundamente amado por ambos desde antes de su nacimiento.

En el espacio de comentarios, André Bankoff respondió emocionado, agradeciendo el mensaje y a la vida por la familia que están formando juntos. La pareja atraviesa así uno de sus momentos más especiales tras anunciar la próxima llegada de su primer hijo.

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