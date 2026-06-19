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Carol Reali, más conocida como 'Cachaza' por su paso por 'Esto es guerra', atraviesa uno de los momentos más felices de su vida. La modelo e influencer brasileña anunció, a través de un emotivo video publicado en sus redes sociales, que está embarazada y espera a su primer hijo junto a su pareja, el actor brasileño André Bankoff.

La pareja vuelve a emocionar a sus fans con la noticia de la llegada de su bebé. "Hoy queremos compartir la noticia más especial de nuestras vidas: estamos esperando un bebé", escribió la influencer en el mensaje con el que confirmó que será madre por primera vez.

¿Qué edad tiene Cachaza y cuántos años de diferencia se lleva con su nueva pareja André Bankoff?

Lo que venía siendo un rumor se confirmó hace unos días. L a popular Cachaza inició una relación sentimental con su compatriota Andre Bankoff. La modelo comienza esta nueva etapa amorosa a los 32 años. En tanto, su media naranja cuenta con 41 calendarios, por lo que hay una diferencia de nueve años entre ambos.

La modelo brasilera estaría en saliditas con su nuevo galán. Foto: Composición LR/@carolreali/Instagram

¿Quién es André Bankoff?

André Bankoff es un reconocido actor brasilero natural de Sao Paulo. Inició su carrera en el año 2000, en una película biográfica de Xuxa, la popular presentadora infantil, actriz y cantante.

La trayectoria de André ha estado más enfocada en la televisión brasilera desde el 2005, así como en su éxito como actor y la acogida que tiene con el público. Ha creado un proyecto a través de sus redes sociales en el que habla de todo un poco, lo que le interesa a sus seguidores sobre él, opiniones acerca de un tema en específico, sobre su día a día, gustos y disgustos. Todo ello lo hace en su canal de YouTube, espacio en el que alberga más de 12.000 suscriptores.

Rebeca Escribens sorprendida por rostro del novio de Cachaza: “¿Será filtro o así es su cara?”

Rebeca Escribens mostró su sorpresa con el rostro de André Bankoff, el novio de Carol Reali. Asimismo, el actor mostró sus intentos por hablar español debido a que ha obtenido seguidores luego de hacerse pública sus salidas con la chica reality.

“¿Será filtro o así es su cara? ¿Estaba en Snapchat? No, yo estoy preguntando si es un filtro”, señaló la presentadora.