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Magaly Medina queda impactada al enterarse en qué negocio invertirá Fabio Agostini los $200.000 que ganó: "Caramba..."

El influencer español sorprendió a Magaly Medina al revelar cuáles son sus planes para hacer crecer el millonario premio y en qué país invertirá su dinero.

Fabio Agostini regresó al Perú tras ganar reality. Foto: composición LR/ATV
Fabio Agostini regresó al Perú tras ganar reality. Foto: composición LR/ATV
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Fabio Agostini regresó al Perú tras coronarse ganador de la sexta temporada del reality mexicano 'La casa de los famosos' y obtener un premio de US$200.000. Durante una entrevista con Magaly Medina, el creador de contenido español reveló cuál será el destino del dinero que ganó, respuesta que tomó por sorpresa a la conductora.

"República Dominicana, caramba, de repente va a ser vecino de Julio Iglesias (...) muchas celebridades tienen casas ahí", expresó la popular 'Urraca' al conocer que el exintegrante de 'Esto es guerra' invertirá en bienes raíces. Aunque evitó brindar mayores detalles sobre otros proyectos que mantiene en reserva, confirmó que considera ese lugar ideal para invertir debido al constante movimiento turístico.

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Fabio Agostini revela el negocio en el que invertirá el premio de 'La casa de los famosos 6'

Durante la conversación con la conductora de televisión, Fabio Agostini confesó que su prioridad es invertir el dinero obtenido tras ganar el reality mexicano. El español explicó que considera los bienes raíces como una de las alternativas más seguras para hacer crecer su patrimonio, aunque adelantó que también evalúa otros proyectos que, por el momento, prefiere mantener en reserva.

"Bienes raíces es lo más seguro, pero también tengo otras cositas en mente que todavía no las podía hablar", señaló el influencer. Asimismo, precisó que la inversión estará enfocada en España, aunque principalmente en República Dominicana. “Ahí se mueve mucho el turismo y está muy bueno también para invertir ahí", añadió el exmodelo y causó la sorpresa de la 'Urraca'.

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Además de hablar sobre sus inversiones, el ganador de 'La casa de los famosos' fue consultado sobre su futuro profesional tras la exposición internacional que obtuvo con el reality. Aunque descartó tener un contrato vigente con Telemundo, dejó claro que mantiene una buena relación con la cadena televisiva y que existen conversaciones para futuros proyectos.

"Sí, tengo algunas cositas ahí en mente todavía que me han llamado y me han dicho: 'Vamos a contestar'", comentó. Asimismo, aseguró que por el momento no puede participar en otros programas. "Yo no puedo estar yendo a programas de competencia ni nada, así que yo soy fiel a Telemundo, ahora mismo se portó súper bien conmigo", afirmó. Incluso, no descartó la posibilidad de incursionar en la actuación, siguiendo un camino similar al de Nicola Porcella.

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