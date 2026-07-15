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Magaly Medina se conmueve y abraza a Ethel Pozo tras su desgarrador llanto en vivo: “La voy a apapachar”

Magaly Medina sorprendió al dejar de lado sus diferencias con Ethel Pozo y protagonizó un emotivo abrazo con la hija de Gisela Valcárcel luego de verla llorar por su padre biológico.

Ethel Pozo habló de todos los temas en el programa de Magaly Medina. Foto: Composición LR/ATV.
Ethel Pozo habló de todos los temas en el programa de Magaly Medina. Foto: Composición LR/ATV.
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Magaly Medina tuvo por primera vez en el set de 'Magaly TV: la firme' a Ethel Pozo, hija de Gisela Valcárcel. Durante la entrevista, la exconductora de 'América hoy' habló en vivo sobre diversos aspectos de su vida privada y profesional.

Sin embargo, al finalizar el programa, Ethel rompió en llanto al recordar a su padre biológico, Jorge Pozo. Entre lágrimas, le agradeció públicamente a la figura de ATV por no haber permitido que él expusiera asuntos familiares muy delicados en su espacio, pese a que pudo hacerlo para generar rating.

“Te agradezco porque es el único tema que me emociona y porque me demostró que tenías límites”, señaló.

Magaly Medina y Ethel Pozo se dieron cálido abrazo. Foto: ATV.

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Magaly Medina se conmueve al ver llorar a Ethel Pozo y la abraza

Luego de ver a Ethel Pozo romper en llanto y agradecerle públicamente por no difundir las declaraciones de su padre biológico sobre asuntos familiares, Magaly Medina dejó de lado sus diferencias y se conmovió con la hija de Gisela Valcárcel. A pocos segundos de finalizar 'Magaly TV: la firme', la conductora se acercó a Ethel Pozo para darle un abrazo.

“Oye ven, terminamos el programa. La voy a apapachar porque está llorando”, dijo sonriente la conductora antes de abrazarla. Además, le hizo una promesa que sorprendió a todos mientras Ethel Pozo se secaba las lágrimas con las manos. “En Navidad te voy a decir: ‘Ven a mi casa esta Navidad'”, expresó.

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Ethel Pozo le pide a Magaly Medina que no viva enfrentada con Gisela Valcárcel

Ethel Pozo reveló que, antes de asistir a 'Magaly TV: la firme', decidió avisarle a su madre, Gisela Valcárcel, que sería entrevistada por Magaly Medina. Además, aprovechó la conversación para aconsejar a la conductora y le pidió que deje atrás sus diferencias con la popular ‘señito’, pues ambas son consideradas dos de las figuras más importantes de la TV. “La vida es una”, le dijo la exconductora de 'La granja VIP'.

Por otra parte, Ethel habló sobre su vida familiar y aseguró que procura mantener alejados de las cámaras a su esposo y a sus hijas para protegerlos de las críticas y los comentarios negativos en las redes sociales.

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