Los rapanui no estuvieron aislados y compartieron su cultura con la polinesia, según investigación arqueológica

Los arqueólogos realizan un hallazgo que cambia la historia en la Isla de Pascua. Foto: iStock

Los arqueólogos realizan un hallazgo que cambia la historia en la Isla de Pascua. Foto: iStock

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Investigadores de la Universidad de Uppsala, en Suecia, reescribieron parte de la historia de la antigua sociedad rapanui en la remota Isla de Pascua, famosa por sus moáis. Durante años se creyó que esta civilización se desarrolló en aislamiento y sin contacto con otras comunidades del Pacífico Sur. Sin embargo, un nuevo estudio arqueológico sostiene que los rapanui influyeron en otras culturas de la Polinesia oriental al difundir tradiciones y modelos ceremoniales a través del océano.

Los expertos descubrieron que las estructuras de los templos marae (intrincados claros rectangulares utilizados para ceremonias comunitarias) se originaron en Rapa Nui y no en una de las islas conectadas, como se creía anteriormente.

Estructura Marae con ahu en Mo'orea en las Islas de la Sociedad de Barlovento. Foto: P. Wallin

Una cultura interconectada en el Pacífico

Los resultados publicados en la revista Antiquity muestran que las islas polinesias estaban mucho más interconectadas. Se cree que la difusión de prácticas ceremoniales desde Rapa Nui a otros asentamientos del Pacífico indica un alto nivel de actividad marítima en la región, lo que contradice cualquier idea de aislacionismo.

Mapa del Pacífico que muestra la esfera cultural de la Polinesia Oriental. Foto: P. Wallin

'El hallazgo más importante es que podemos observar una propagación inicial de ideas rituales de oeste a este', explicó el arqueólogo Paul Wallin. 'Sin embargo, los espacios rituales complejos y unificados, conocidos como marae, muestran fechas más tempranas en el este'.

¿Cómo se desarrollaron los espacios rituales rapanui?

La expansión temprana (c. 1000-1300 d. C.): esta fase es similar al movimiento tradicional de oeste a este, cuando los colonos establecieron sitios rituales sencillos, marcados por postes de piedra. Estos se asociaban con entierros y festines comunitarios, lo que sugiere una profunda continuidad ideológica entre los primeros viajeros.

La formalización y difusión inversa (c. 1300-1600 d. C.): la arquitectura ritual más compleja, como las plataformas de los templos marae y ahu, surgió primero en Rapa Nui, en lugar de en las islas centrales de Polinesia. Los complejos rituales se difundieron posteriormente hacia el oeste a través de redes marítimas establecidas, lo que representa una inversión del flujo cultural previamente asumido.

Monumentalismo jerárquico (c. 1350-1800 d. C.): durante esta última fase, la estratificación social en islas como Rapa Nui, Tahití y Hawái impulsó el desarrollo de gigantescas estructuras de piedra que simbolizaban poder y autoridad. Los moáis de Rapa Nui —gigantescas figuras humanas hechas de roca volcánica y erigidas sobre plataformas sagradas— se convirtieron en característicos de este período.

"Los hallazgos sugieren un patrón más complejo de lo que se creía. Inicialmente, se ha demostrado que las ideas rituales se propagaron de oeste a este. Posteriormente, se desarrollaron estructuras de templos más elaboradas en la Isla de Pascua, que luego influyeron en otras partes de la Polinesia Oriental en un movimiento de este a oeste", explicó Wallin.

"El proceso migratorio desde las zonas centrales de la Polinesia Occidental, como Tonga y Samoa, hacia la Polinesia Oriental no se discute aquí", afirman los expertos en el estudio. "Sin embargo, se cuestiona la colonización y dispersión estática de oeste a este, sugerida para la Polinesia Oriental, así como la idea de que Rapa Nui solo fue colonizada una vez en el pasado y se desarrolló de forma aislada".