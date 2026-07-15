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Streamer Cristorata se enfrenta a joven y lo golpea en plena calle tras molestarlo en vivo

Un tenso incidente protagonizado por Cristorata durante una transmisión en vivo por Kick terminó en una agresión física contra un joven que bebía licor.

Cristorata es uno de los influencers más polémicos en Perú. Foto: Composición LR/Instagram.
Cristorata es uno de los influencers más polémicos en Perú. Foto: Composición LR/Instagram.
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Lo que comenzó como una transmisión habitual por las calles de Miraflores terminó en un enfrentamiento que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Cristorata perdió el control durante un directo en Kick y terminó golpeando a un joven que bebía licor en la vía pública.

Las imágenes muestran al streamer recorriendo la zona junto a su camarógrafo e interactuando con los transeúntes, una dinámica frecuente en sus emisiones. En ese contexto, se acercó a una pareja de jóvenes y empezó a bromear con ellos.

No obstante, el intercambio tomó otro rumbo cuando el muchacho respondió con comentarios sobre la derrota que Cristorata sufrió en una pelea de boxeo en Colombia. La burla desató una acalorada discusión que escaló en cuestión de segundos hasta llegar a la agresión física.

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Cristorata agrede a jovencito que se burló de él

La discusión no quedó solo en insultos. En medio del tenso intercambio, Cristorata le indicó a su camarógrafo que dirigiera la cámara hacia otro lado y, además, que silenciara el audio, con la intención de que el altercado no fuera captado por la transmisión.

Instantes después, la confrontación escaló hasta los golpes. En los videos que circulan se aprecia al creador de contenido lanzando un puñetazo al rostro del joven, quien intentó responder, aunque no logró impactarlo. El incidente llamó la atención de varias personas que se acercaron para presenciar lo ocurrido.

En medio del enfrentamiento, uno de los seguidores del streamer intervino para separarlos y evitar que la pelea continuara. Por su parte, la joven que acompañaba al muchacho increpó a Cristorata por lo sucedido, intentó enfrentarlo y, antes de retirarse, le escupió y lo calificó de "racista".

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Serenazgo interviene en pelea de Cristorata y joven

El altercado también movilizó al personal de serenazgo de Miraflores. En los videos que circulan se observa a uno de los agentes acercándose al lugar cuando la situación ya había generado gran atención entre los presentes. Sin embargo, hasta ahora no se ha informado cuál fue su actuación ni cómo concluyó la intervención.

Tras la difusión de las imágenes, el streamer no ha emitido ningún pronunciamiento para dar su versión de los hechos. Del mismo modo, se desconoce la identidad del joven con el que protagonizó la pelea y no se ha confirmado si alguna de las partes presentó una denuncia por lo ocurrido.

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