Plan de gobierno de Fuerza Popular afirma que 1,7 millones de peruanos fueron extorsionados, pero el cálculo es errado

En un diagnóstico sobre seguridad ciudadana en su plan de gobierno , el partido Fuerza Popular, a través del cual Keiko Fujimori ganó las elecciones presidenciales, se refiere a las víctimas de la extorsión.

“En los últimos años, la extorsión se ha convertido en una de las formas más agresivas del crimen organizado [...] Se estima que más de 1,7 millones de peruanos han sido víctimas de este delito, que genera miedo, paraliza actividades y golpea la economía local y la formalización empresarial (Infobae, 2025)”.

La cifra de 1,7 millones de peruanos víctimas de extorsión es falsa. Fuerza Popular reprodujo un error de cálculo del medio Infobae, citado en su plan de gobierno.

No son 1,7 millones de peruanos víctimas de la extorsión

Infobae cita un estudio del Observatorio del Crimen y Violencia en el Perú, una iniciativa del Banco de Crédito y Capital Humano y Social S.A. En el reporte se presenta una encuesta sobre extorsión realizada por Ipsos en el primer trimestre de 2025.

El reporte, sin embargo, no menciona que son 1,7 millones de peruanos los afectados por la extorsión, como recoge el plan de gobierno de Fuerza Popular. Lo que se señala es que son 1,7 millones los limeños extorsionados o que conocen a alguien que lo ha sido.

Pero esta cifra de limeños también es errada: el informe sugiere que en la capital 27% de encuestados ha sido extorsionado o conoce a alguien afectado por ese crimen, pero el 27% de Lima corresponde a 2,7 millones. La capital tiene unos 10 millones de habitantes.

1.7 millones de limeños han sido extorsionados o conocen a alguien que lo fue.

El diagnóstico errado del plan de gobierno de Fuerza Popular ocurre porque se tomaron cifras erróneas de dos fuentes de información.

¿Cuántas personas han sido extorsionadas en Perú?

La Policía Nacional del Perú ha señalado que hasta junio de este año, se han reportado 6.572 denuncias por extorsión . Asimismo, entre noviembre de 2025 y abril de 2026, 1,4% de la población peruana mayor de 15 años reconoce haber sido extorsionada, según el Informe Técnico del INEI de Estadísticas de Seguridad Ciudadana.

Conclusión

No es cierto que 1,7 millones de peruanos hayan sido extorsionados. La cifra expuesta en el plan de gobierno de Fuerza Popular fue tomada de medios que presentaron información apócrifa y cálculos errados. Por lo tanto, PerúCheck califica esta afirmación como falsa.

Nota elaborada por Piero Solis, de PerúCheck.