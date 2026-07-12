Muere cantante Perucho Navarro, intérprete de la cumbia ‘Año Viejo’, a los 85 años

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Pedro Rodríguez Navarro, más conocido como Perucho Navarro, murió a los 85 años en Galicia, España, donde pasó sus últimos años. El recordado cantante venezolano enfrentaba desde hacía algún tiempo las consecuencias de un accidente cerebrovascular (ACV).

Su fallecimiento fue anunciado por su hijo, Álex Navarro, mediante una publicación en redes sociales. Allí, familiares, seguidores y colegas expresaron sus condolencias.

TE RECOMENDAMOS ¿QUÉ HAY DESPUÉS DE LA MUERTE? LO QUE DICE EL MUNDO ESPIRITUAL ✨ | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Con una trayectoria ligada a la música tropical venezolana, el artista alcanzó reconocimiento internacional por su interpretación de 'El Año Viejo', una canción que se convirtió en un clásico de las celebraciones de fin de año. Su voz y estilo lo llevaron a convertirse en uno de los artistas más recordados del género bailable.

¿De qué murió Perucho Navarro?

Durante sus últimos años de vida, el cantante enfrentó complicaciones de salud derivadas de un accidente cerebrovascular (ACV), una condición que afectó su estado físico y contra la que luchó hasta sus últimos días. Permaneció acompañado por sus familiares, quienes estuvieron junto a él durante esta etapa.

Reconocido como 'El showman de Venezuela', se ganó el cariño del público gracias a su carisma sobre los escenarios, su energía en cada presentación y un estilo interpretativo que lo convirtió en una figura inolvidable de la música tropical.

¿Quién fue Perucho Navarro?

La carrera de Perucho Navarro estuvo marcada por una constante búsqueda de nuevos escenarios y sonidos. Nacido el 26 de abril de 1943 en Venezuela, desde sus primeros años encontró en la música su principal pasión e inició su trayectoria junto a Anguera y sus Muchachos antes de formar parte de la orquesta de Carlos Torres.

Su talento lo llevó a explorar nuevos horizontes fuera de su país. Durante su etapa en México, amplió su experiencia artística al participar en distintos proyectos musicales y también al incursionar en el teatro y la televisión. Con el paso del tiempo, volvió a la música tropical, un género en el que se convirtió en una de sus voces más reconocidas.

Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó cuando se integró a Los Melódicos, la emblemática orquesta venezolana dirigida por Renato Capriles. Más adelante, como integrante de la Orquesta La Playa, consolidó su popularidad con recordados temas como '¡Ay! Qué Susto' y 'El Camello', además de compartir escenario con destacadas agrupaciones del género tropical.