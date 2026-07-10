La aún esposa de Christian Cueva podría unirse a La Resistencia del Perú, generando expectativa entre sus seguidores por el anuncio en redes sociales.

La aún esposa de Christian Cueva podría unirse a La Resistencia del Perú, generando expectativa entre sus seguidores por el anuncio en redes sociales.

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Pamela López generó polémica con algunos de sus comportamientos en 'La granja VIP Perú', pero aseguró que no se arrepiente de haber ingresado al reality, ya que se dio cuenta de que tenía talento para el baile y la actuación. Sin embargo, la aún esposa de Christian Cueva también estaría pensando en debutar en la música junto a La Resistencia del Perú, una popular orquesta norteña.

A través de sus redes sociales, La Resistencia del Perú compartió una campaña de intriga para promocionar el ingreso de su nueva integrante. La publicación del jueves 9 de julio generó reacciones diversas porque la silueta y los contrastes hacen pensar que se trataría de Pamela López.

¿Pamela López se lanza como cantante?

La delantera de La Resistencia del Perú está conformada por talentosos cantantes y, de acuerdo con la última publicación del grupo, habrá una nueva integrante. '¿Ya sabes quién se suma a nuestras filas musicales?', es el mensaje que acompaña la silueta de la mujer que aparece en el post.

El influencer Fernando León sugiere que López no será cantante, sino parte de la animación del grupo.

El tiktokero Fernando León, conocido como 'Chiclesitos Aleonados', aseguró que se trataría de Pamela López, quien se uniría a la delantera de La Resistencia del Perú, una famosa agrupación de Chiclayo.

'Ahora lanzan esta intriga donde claramente se ve que la persona que sale allí es Pamela López. ¿Por qué digo eso? Porque estos días estaban circulando unas fotos en las redes de Raúl Flores donde aparece cenando muy plácidamente con Pamela López', comentó el influencer.

De acuerdo con León, Pamela López no llegaría a La Resistencia del Perú como cantante porque su talento no es necesariamente el canto, sino que sería parte de la animación. 'Me han dateado que cuando salgas canciones de despecho, ella saldrá golpeándose el pecho, como una especie de María Magdalena', recalcó. Tras el anuncio, usuarios de redes sociales se mostraron divididos.