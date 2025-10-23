Si tengo S/ 20 mil soles ahorrados en mi AFP, ¿en qué puedo invertirlos?

La inversión en préstamos con garantía hipotecaria es una opción disponible en el Perú. Fuente: Difusión.

¿Tienes fondos ahorrados en tu AFP y quieres hacerlos crecer, pero no sabes por dónde empezar? Hoy existen distintas alternativas para invertir de forma inteligente y obtener buenos rendimientos. Una de las que viene ganando más fuerza en el mercado es la inversión en préstamos con garantía hipotecaria, una opción rentable, segura y con respaldo inmobiliario.

Este tipo de inversión consiste en prestar dinero a empresarios que necesitan capital para hacer crecer sus negocios, y que a su vez ponen un inmueble como garantía (casa, departamento, local o terreno). De esta manera, el inversionista recibe pagos mensuales con el capital invertido más los intereses ganados, reduciendo significativamente el riesgo.

En el Perú, una de las alternativas más seguras y consolidadas es Prestamype, la Fintech líder con más de 8 años de experiencia conectando inversionistas con empresarios. Con Prestamype, puedes invertir desde S/18,000 y obtener retornos atractivos respaldados por garantía hipotecaria.

Beneficios de invertir en préstamos

Invertir en préstamos es una de las formas más rentables de hacer crecer tu dinero en el Perú. Con Prestamype, puedes comenzar a invertir desde S/18,000 y elegir plazos flexibles de 1 a 6 años. Lo mejor es que tu inversión está respaldada por una garantía hipotecaria, lo que te brinda mayor seguridad y menor riesgo al momento de obtener ganancias.

Estos son los principales beneficios de invertir con Prestamype:

Retornos atractivos : Los préstamos con garantía hipotecaria ofrecen retornos superiores en comparación con opciones de inversión tradicionales. Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad de hasta el 34% anual.

: Los préstamos con garantía hipotecaria ofrecen retornos superiores en comparación con opciones de inversión tradicionales. Invirtiendo en puedes obtener una rentabilidad de hasta el 34% anual. Bajo riesgo : Esta inversión cuenta con el respaldo de una garantía hipotecaria inscrita en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) a nombre del inversionista. Además, Prestamype realiza una evaluación de cada solicitud.

: Esta inversión cuenta con el respaldo de una garantía hipotecaria inscrita en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) a nombre del inversionista. Además, realiza una evaluación de cada solicitud. Diversificación: Al invertir en préstamos con garantía hipotecaria podrás elegir el perfil y la garantía en la ubicación que más te agrade.

Además, es importante mencionar que Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).

Haz crecer tu AFP con Prestamype

Con el retiro de tu AFP cada vez más cerca, este es el momento ideal para poner tus ahorros a trabajar y construir un futuro más rentable. Prestamype te ofrece una alternativa segura y atractiva: invertir en préstamos con garantía hipotecaria, una opción que combina seguridad, rentabilidad y flexibilidad en plazos cortos, medianos y largos.

