HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira Sin Guion con Rosa María Palacios
Mira Sin Guion con Rosa María Palacios      Mira Sin Guion con Rosa María Palacios      Mira Sin Guion con Rosa María Palacios      
Publirreportajes

Si tengo S/ 20 mil soles ahorrados en mi AFP, ¿en qué puedo invertirlos?

Si tienes S/ 20 mil soles ahorrados en tu AFP y estás pensando cómo sacarles el mejor provecho, una forma segura y rentable es la inversión en préstamos con garantía hipotecaria, una opción que te permite hacer crecer tu dinero con un riesgo bajo.

La inversión en préstamos con garantía hipotecaria es una opción disponible en el Perú. Fuente: Difusión.
La inversión en préstamos con garantía hipotecaria es una opción disponible en el Perú. Fuente: Difusión.

¿Tienes fondos ahorrados en tu AFP y quieres hacerlos crecer, pero no sabes por dónde empezar? Hoy existen distintas alternativas para invertir de forma inteligente y obtener buenos rendimientos. Una de las que viene ganando más fuerza en el mercado es la inversión en préstamos con garantía hipotecaria, una opción rentable, segura y con respaldo inmobiliario.

Este tipo de inversión consiste en prestar dinero a empresarios que necesitan capital para hacer crecer sus negocios, y que a su vez ponen un inmueble como garantía (casa, departamento, local o terreno). De esta manera, el inversionista recibe pagos mensuales con el capital invertido más los intereses ganados, reduciendo significativamente el riesgo.

En el Perú, una de las alternativas más seguras y consolidadas es Prestamype, la Fintech líder con más de 8 años de experiencia conectando inversionistas con empresarios. Con Prestamype, puedes invertir desde S/18,000 y obtener retornos atractivos respaldados por garantía hipotecaria.

Si tienes ese dinero ahorrado, haz que trabaje para ti. Descubre cuánto podrías ganar simulando tu inversión en menos de 1 minuto AQUÍ.

Beneficios de invertir en préstamos

Invertir en préstamos es una de las formas más rentables de hacer crecer tu dinero en el Perú. Con Prestamype, puedes comenzar a invertir desde S/18,000 y elegir plazos flexibles de 1 a 6 años. Lo mejor es que tu inversión está respaldada por una garantía hipotecaria, lo que te brinda mayor seguridad y menor riesgo al momento de obtener ganancias.

Estos son los principales beneficios de invertir con Prestamype:

  • Retornos atractivos: Los préstamos con garantía hipotecaria ofrecen retornos superiores en comparación con opciones de inversión tradicionales. Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad de hasta el 34% anual.
  • Bajo riesgo: Esta inversión cuenta con el respaldo de una garantía hipotecaria inscrita en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) a nombre del inversionista. Además, Prestamype realiza una evaluación de cada solicitud.
  • Diversificación: Al invertir en préstamos con garantía hipotecaria podrás elegir el perfil y la garantía en la ubicación que más te agrade.

Además, es importante mencionar que Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).

Haz crecer tu AFP con Prestamype

Con el retiro de tu AFP cada vez más cerca, este es el momento ideal para poner tus ahorros a trabajar y construir un futuro más rentable. Prestamype te ofrece una alternativa segura y atractiva: invertir en préstamos con garantía hipotecaria, una opción que combina seguridad, rentabilidad y flexibilidad en plazos cortos, medianos y largos.

Da el primer paso hacia tu inversión. Agenda una reunión gratuita con Prestamype e infórmate AQUÍ.

[PUBLIRREPORTAJE]

Notas relacionadas
¿Qué es el 'factoring' y por qué es la mejor opción de financiamiento para tu empresa?

¿Qué es el 'factoring' y por qué es la mejor opción de financiamiento para tu empresa?

LEER MÁS
Adelanta tus facturas y accede a S/100 mil soles para hacer crecer tu negocio

Adelanta tus facturas y accede a S/100 mil soles para hacer crecer tu negocio

LEER MÁS
Si tengo S/1000 soles ahorrados en mi AFP, ¿Cuánto ganaría si los invierto en factoring?

Si tengo S/1000 soles ahorrados en mi AFP, ¿Cuánto ganaría si los invierto en factoring?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Qué es el 'factoring' y por qué es la mejor opción de financiamiento para tu empresa?

¿Qué es el 'factoring' y por qué es la mejor opción de financiamiento para tu empresa?

LEER MÁS
Great Place to Work certifica a universidad peruana por su destacado clima laboral

Great Place to Work certifica a universidad peruana por su destacado clima laboral

LEER MÁS
Inkabet y el crecimiento del juego online en Perú (2020–2025)

Inkabet y el crecimiento del juego online en Perú (2020–2025)

LEER MÁS
Adelanta tus facturas y accede a S/100 mil soles para hacer crecer tu negocio

Adelanta tus facturas y accede a S/100 mil soles para hacer crecer tu negocio

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Afiliados a las AFP podrían aumentar monto límite de retiro: ¿qué se necesita para desembolsar más de S/21.400?

¿Fin de la época dorada? Precio del oro cae por segundo día consecutivo

Jefe de la ONU arremete contra Donald Trump y pide frenar la desinformación sobre el cambio climático

Publirreportajes

¿Qué es el 'factoring' y por qué es la mejor opción de financiamiento para tu empresa?

Great Place to Work certifica a universidad peruana por su destacado clima laboral

Inkabet y el crecimiento del juego online en Perú (2020–2025)

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

TC falla a favor del JNE y partido de Duberlí Rodríguez no podrá inscribirse para elecciones 2026

Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

San Marcos envía carta notarial a congresista Jorge Montoya y exige rectificación por terruqueo sin pruebas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025