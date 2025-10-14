HOYSuscripcion LR Focus

Ernesto Álvarez es el nuevo premier del gabinete de José Jerí
Adelanta tus facturas y accede a S/100 mil soles para hacer crecer tu negocio

Obtén liquidez inmediata sin depender de los bancos, haciendo factoring con Prestamype, Fintech registrada en CAVALI.

El factoring se presenta como una alternativa eficaz para micro y pequeñas empresas en Perú. Fuente: Difusión.

¿Necesitas capital rápido para impulsar tu empresa? El factoring es una alternativa efectiva que te permite obtener liquidez inmediata utilizando tus facturas por cobrar. Se trata de una solución financiera pensada especialmente para micro y pequeñas empresas que buscan crecer sin complicaciones.

Crear y hacer crecer una MYPE requiere dedicación, esfuerzo y recursos económicos constantes. Sin embargo, acceder a financiamiento rápido y seguro a través de los bancos suele ser un proceso lento y lleno de requisitos.

Por eso, el factoring se ha convertido en una excelente opción para quienes necesitan liquidez sin endeudarse. A través de este mecanismo, las empresas pueden adelantar el cobro de sus facturas y obtener el dinero que necesitan para seguir operando y expandiéndose.

¿Qué es el factoring?

En el Perú, muchas micro y pequeñas empresas ofrecen sus productos o servicios a crédito, lo que genera facturas con plazos de pago que pueden tardar entre 30 y hasta 90 días en cobrarse. Esta demora limita su capacidad para cubrir gastos, mantener la operatividad o seguir creciendo. Frente a esta realidad, el factoring, también conocido como adelanto de facturas, se presenta como una solución efectiva.

El factoring consiste en ceder las facturas por cobrar a una entidad financiera para recibir de inmediato el dinero correspondiente. En otras palabras, permite convertir las ventas a crédito en efectivo al instante, brindando liquidez y estabilidad al negocio.

larepublica.pe

Por ejemplo, si emitiste una factura de S/30 000 con pago a 60 días, puedes adelantar su cobro a través del factoring y obtener hasta el 99% del valor al instante con Prestamype. Cuando tu cliente pague, recibirás el saldo restante. Así de fácil puedes mejorar tu liquidez. Simula tu adelanto de facturas en menos de 1 minuto AQUÍ.

Beneficios del factoring de Prestamype

Al hacer factoring podrás acceder a liquidez inmediata y financiar las actividades de tu negocio con mayor rapidez. Conoce todas las ventajas de hacer factoring en Prestamype.

  • Proceso 100% digital y seguro: Con nuestra plataforma registrada en Cavali no tendrás de qué preocuparte. Crea tu cuenta, sube tus facturas y ¡listo!
  • Liquidez inmediata: Obtén el dinero en caja desde el mismo día, después de la aprobación de tu solicitud.
  • Tasas competitivas: Contamos con las mejores tasas del mercado para ayudar al crecimiento de tu empresa.
  • Financiamiento sin deudas: Con el factoring te financias sin generar deudas, ya que vendes o cedes un activo (cuenta por cobrar). A diferencia de un préstamo que es un pasivo que deberás pagar.

¡Simula el adelanto de tus facturas en menos de 1 minuto, AQUÍ!

Requisitos para hacer factoring con Prestamype

Para poder hacer factoring en Prestamype, debes cumplir las siguientes condiciones:

  • Tener una empresa con RUC activo
  • Contar con una factura por cobrar a una empresa
  • La factura debe estar pendiente de pago y dentro del plazo de vencimiento

No dejes que tus facturas pendientes limiten el crecimiento de tu negocio. Adelanta tu cobro y obtén liquidez inmediata sin solicitar un préstamo.

Empieza hoy a hacer factoring con Prestamype o simula tu adelanto de facturas en menos de 1 minuto haciendo clic en este ENLACE.

Si tengo S/1000 soles ahorrados en mi AFP, ¿Cuánto ganaría si los invierto en factoring?

Aprende qué es el factoring, cómo funciona y sus tipos en solo 3 minutos

Si tengo S/ 1000 soles ahorrados, ¿en qué puedo invertirlos para obtener una buena rentabilidad?

Accede a un préstamo de S/ 250 mil soles para la construcción de tu casa soñada

Titulación profesional: el paso para destacar en el mundo laboral actual

