Accede a una compra de deuda a una tasa desde 0.84% mensual y ahorra pagando menos intereses

¿Tienes una deuda con una tasa de interés tan alta que se ha vuelto imposible de manejar? Es común solicitar préstamos por diferentes razones, pero el verdadero problema surge cuando las cuotas mensuales se vuelven difíciles de pagar debido a los altos intereses que aplican los bancos o entidades financieras.

Frente a esta situación, una excelente alternativa es solicitar un préstamo para compra de deuda. Este tipo de préstamo te permite trasladar tu deuda actual —ya sea de una tarjeta de crédito o un préstamo personal— a otra entidad financiera que te ofrezca mejores condiciones, como una tasa de interés más baja o plazos de pago más largos. Así podrás reducir tus cuotas mensuales y organizar mejor tus finanzas.

Prestamype, la Fintech de préstamos más grande del Perú, compra deudas desde S/15 mil hasta S/2 millones con una tasa de interés desde 0.84% mensual.

Beneficios del préstamo compra de deuda de Prestamype

Actualmente, Prestamype se posiciona como una de las Fintech más importantes del país. Gracias a su trayectoria y solidez en el mercado, ha sido reconocida por Forbes como una de las 100 mejores startups del Perú. Desde su fundación en 2017, ha otorgado más de S/1600 millones en financiamiento, contribuyendo al crecimiento de miles de peruanos.

Esta destacada Fintech peruana ofrece condiciones justas y adaptadas a tu capacidad de pago, permitiéndote cumplir con tus cuotas mensuales sin complicaciones. A continuación, conoce sus principales beneficios:

Montos altos: desde S/15 mil hasta S/2 millones.

Tasa de interés mensual desde 0.84%

Plazos de pago desde 1 hasta 6 años que puedes renovar en el futuro, previa evaluación.

Evaluación de riesgo flexible que no te descarta por estar en Infocorp o por no tener historial crediticio.

Desembolso rápido: 15 días en promedio.

Cronogramas a medida: Puedes elegir cómo deseas amortizar el capital durante el periodo del préstamo.

: Puedes elegir cómo deseas amortizar el capital durante el periodo del préstamo. Trayectoria: Prestamype tiene más de 8 años de operaciones. Además, es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).

Ahorra pagando menos intereses y mejora tus finanzas.

Requisitos para acceder al préstamo

Con Prestamype puedes acceder a un préstamo para compra de deuda y así reducir los intereses que pagas cada mes. Para precalificar, solo necesitas cumplir con estos requisitos:

Contar con un inmueble como una casa, departamento, terreno, oficina o local comercial para dejar en garantía.

Dicho inmueble debe estar inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).

También debe estar ubicado en la zona metropolitana de Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Chimbote, Chanchamayo, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Cajamarca o Cusco.

Además, debe estar libre de problemas legales (multas, gravámenes o afectaciones) en la Municipalidad o en los Registros Públicos.

¿Listo para comenzar a pagar menos intereses?

