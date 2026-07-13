Romeo Santos y Prince Royce brillaron en Barcelona, cautivando a miles de fans en el RCDE Stadium. Presentaron hits como ‘Eres Mía’ y ‘Propuesta Indecente’. | Foto: captura/TikTok

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Antes de los dos conciertos que ofrecerán Romeo Santos y Prince Royce en el Estadio de Lima, los bachateros llegaron el sábado 11 de julio al escenario del RCDE Stadium, en Barcelona, para ofrecer un multitudinario espectáculo internacional. Ante miles de seguidores, los artistas nacidos en el Bronx presentaron 'Mejor tarde que nunca', una propuesta que reúne en un mismo escenario a dos de las figuras más importantes de la bachata a nivel mundial.

La cercanía de Romeo Santos y Prince Royce con sus fanáticos se mantuvo de principio a fin. Los artistas sorprendieron con su despliegue escénico e interactuaron en varias ocasiones con el público. Además, expresaron su cariño por Barcelona y agradecieron la cálida recepción de los asistentes, que acompañaron cada canción desde el inicio hasta el cierre del espectáculo.

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Romeo Santos y Prince Royce enamoraron a fans en Barcelona

Durante cerca de 2 horas, Romeo Santos y Prince Royce repasaron los éxitos más destacados de sus carreras e interpretaron temas de su proyecto en conjunto. Canciones como 'La Diabla', 'Eres mía', 'Lokita', 'Darte un beso' y 'Propuesta indecente' fueron cantadas por un público que se mantuvo entusiasta durante toda la presentación.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue una sesión de DJ dedicada a los grandes éxitos de Aventura, que despertó la nostalgia de los asistentes y convirtió el estadio en un coro masivo antes de la parte final del concierto.

Romeo Santos y Prince Royce a punto de hacer historia en Perú

La bachata se prepara para vivir una jornada histórica en Lima. El concierto de Romeo Santos y Prince Royce, programado para el sábado 12 de setiembre en el Estadio Nacional como segunda y última fecha, ya registra un 80% de entradas vendidas. La expectativa por ver juntos a dos de las principales figuras del género ha generado una verdadera 'Romeroysmanía' entre sus seguidores peruanos, que están cerca de agotar las localidades disponibles.

El entusiasmo del público quedó demostrado con el rápido lleno total de la primera presentación, prevista para el viernes 11 de setiembre. Debido a la alta demanda y a la gran cantidad de fanáticos que no consiguieron boletos para esa fecha, las entradas para el segundo show también comenzaron a venderse con rapidez, con lo que este encuentro musical se consolidó como uno de los espectáculos más esperados del año en la capital.

Miles de asistentes se reunirán en el Estadio Nacional para disfrutar de una noche dedicada a la bachata. Tras confirmarse el lleno total de la primera fecha, la emoción aumentó en redes sociales y aceleró la compra de boletos para el concierto del sábado, que actualmente cuenta con solo un 20% de aforo disponible. Las últimas entradas para la presentación del 12 de setiembre pueden adquirirse mediante la plataforma oficial de Teleticket.