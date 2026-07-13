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Micaela Apaéstegui e Isaías Sono, del Programa Lima 2027 del IPD, conquistan dos oros en los Parasuramericanos Valledupar 2026

Los jóvenes paraatletas brillaron en los Juegos Parasuramericanos de Colombia, reflejando el trabajo de apoyo y preparación que impulsa el IPD para el alto rendimiento.

En los Juegos Parasuramericanos de Valledupar, Colombia, Micaela Apaéstegui Farfán e Isaías Sono Pebe conquistaron la medalla de oro en sus respectivas pruebas de natación
En los Juegos Parasuramericanos de Valledupar, Colombia, Micaela Apaéstegui Farfán e Isaías Sono Pebe conquistaron la medalla de oro en sus respectivas pruebas de natación | FOTO: NP
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El Instituto Peruano del Deporte (IPD) sigue impulsando el crecimiento del paradeporte peruano con el apoyo a los integrantes del Programa Lima 2027, que continúan sumando resultados destacados a nivel internacional. En los Juegos Parasuramericanos de Valledupar, Colombia, Micaela Apaéstegui Farfán e Isaías Sono Pebe se quedaron con la medalla de oro en sus respectivas pruebas de natación.

Con solo 16 años, Micaela Apaéstegui, representante del Comité Paralímpico del Perú, se impuso en los 400 metros libre, clase S9, categoría destinada a nadadores con discapacidad física o parálisis cerebral, y ratificó su condición de una de las principales figuras emergentes del paradeporte nacional.

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Por su parte, Isaías Sono Pebe, de 15 años e integrante también del Comité Paralímpico del Perú y del Programa Lima 2027, logró el oro en los 200 metros libre, clase S3, para deportistas con discapacidad física severa. Con ese resultado, entregó al Perú la primera medalla dorada del torneo.

Además, durante el fin de semana, la paranatación sumó dos bronces más. Uno llegó por intermedio de Dunia Felices, del Programa Lima 2027, en los 200 metros estilo pecho clase SB4. El otro fue para Ariana Salinas, en los 100 metros pecho clase SB9, con un registro de 1min 39s 82c.

En tanto, el paraatletismo aportó una medalla de plata gracias a Jesús Castillo, integrante del Programa Lima 2027 del IPD, quien terminó segundo en los 100 metros T64 con un tiempo de 11s 54c, apenas 10 centésimas por detrás del brasileño Alan Becker, vencedor de la prueba.

Así, el IPD, presidido por Sergio Ludeña Visalot, junto con el Ministerio de Educación, ratifica su respaldo al desarrollo de los paraatletas mediante iniciativas de apoyo como Lima 2027, con el objetivo de fortalecer su preparación de cara a las principales competencias del ciclo paralímpico.

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