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Exfuncionarios se habrían apropiado de más de S/1 millón simulando 44 pagos por servicios municipales en Ica

Los extrabajadores de la Municipalidad Distrital de San Andrés fueron enviados a prisión preventiva por 18 meses mientras avanzan las investigaciones y se determinan sus responsabilidades.

Exfuncionarios irán a prisión preventiva mientras se investiga el caso
Exfuncionarios irán a prisión preventiva mientras se investiga el caso | Composición LR-IA
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Un grave hecho de corrupción implica a exautoridades municipales de la región Ica. El Ministerio Público investiga por el presunto delito de peculado doloso a tres exfuncionarios de la Municipalidad Distrital de San Andrés y a un particular que se habrían apropiado de S/1.028.040 de fondos públicos en 2018.

El caso se encuentra en curso en la vía legal y, recientemente, el Poder Judicial ordenó 18 meses de prisión preventiva contra los investigados: Pedro Díaz, exsubgerente de Tesorería y responsable del manejo de cuentas bancarias; Luisa Chacaliaza, exgerente de Desarrollo Económico Turístico y responsable suplente de dichos montos; Melina Tasayco, exsubgerente de Logística y Gestión Patrimonial, así como Enzo Elguera, quien habría intervenido como proveedor.

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Exfuncionarios se habrían apropiado de más de S/1 millón a través de supuestos pagos a un proveedor

Según la tesis fiscal, Díaz, Chacaliza y Tasayco habrían participado en 44 hechos ocurridos en 2018, en los que se habrían apropiado ilícitamente de fondos superiores al millón de soles de la municipalidad. La estrategia empleada habría consistido en efectuar desembolsos a favor de Enzo Elguera, quien presuntamente intervino como proveedor, por conceptos de supuestos servicios prestados a la entidad edil.

La investigación, a cargo de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ica (Tercer Despacho), está en la etapa de acusación fiscal y el proceso continúa conforme a lo previsto por la ley para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales.

Además de la prisión preventiva contra los tres exfuncionarios, se dispuso comparecencia con restricciones por 18 meses para Francis Mendiola, exsubgerente de Logística y Gestión Patrimonial, y Yovany López, exgerente de Administración y Finanzas.

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