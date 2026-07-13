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Lo que comenzó como una celebración por el cumpleaños número 37 del futbolista Carlos Zambrano terminó envuelto en un escándalo. Tras la reunión, una pareja de invitados protagonizó un fuerte altercado en la vía pública que derivó en presuntos actos de violencia física y verbal.

De acuerdo con las imágenes emitidas por el programa 'Magaly TV: la firme', una mujer aparece muy alterada mientras increpa a un hombre y lo acusa de haberla agredido. La escena ocurrió al lado de un vehículo estacionado y quedó registrada por las cámaras del espacio de ATV.

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Mujer denuncia supuesta agresión en cumpleaños de Carlos Zambrano

En el avance que 'Magaly TV: la firme' presentó en horas de la tarde, se escucha a una mujer gritarle a un hombre, a quien acusa de haberla agredido durante la celebración del cumpleaños de Carlos Zambrano, futbolista de Sport Boys: “Me has metido un puñete. Te odio”, se le escucha decir en las imágenes.

El informe completo será emitido este lunes 13 de julio a las 9.30 p. m. Además, el programa mostrará los detalles de otra celebración: el cumpleaños de la modelo Vanessa López, una fiesta que compartió con Gabriela Alava, expareja de Jean Deza, y que, según el adelanto, estuvo marcada por escenas sugerentes.

Carlos Zambrano se luce sonriente al lado de Flavia López

Por otro lado, la fiesta de Carlos Zambrano reunió a gran parte de la farándula nacional. Entre las invitadas estuvo la ex Miss Perú Flavia López, quien compartió un video en su cuenta oficial de Instagram junto al futbolista, en el que ambos aparecen sonrientes y disfrutan de la celebración.

Esto ocurrió en un contexto en el que la modelo es vinculada con Patricio Parodi, ya que hace semanas fueron captados besándose en la vía pública.