Claudia Sheinbaum sobre Keiko Fujimori tras ser declarada presidenta electa: “No he tenido comunicación”

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Claudia Sheinbaum afirmó que, hasta el momento, no ha sostenido ningún tipo de comunicación con Keiko Fujimori, tras conocerse que fue declarada presidenta electa de Perú. La mandataria mexicana fue clara: prefiere esperar antes de dar cualquier paso hacia el restablecimiento del vínculo bilateral, un tema que continúa sin resolverse entre ambos países.

La presidenta explicó que el caso de Perú no se parece al de Ecuador. Con los ecuatorianos, dijo, México rompió relaciones porque su embajada fue invadida por la policía en Quito, en abril de 2024. Con Perú la situación fue al revés: fue el Gobierno peruano el que decidió cortar el vínculo diplomático con México, no al contrario.

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El origen de esa ruptura tiene nombre y apellido: Pedro Castillo. Sheinbaum sostuvo que su Gobierno se pronunció desde un inicio en el sentido de que el expresidente peruano permanece preso de forma ilegal. Según ella, esa posición no nació de una simpatía política, sino de pruebas concretas: los votos necesarios para su vacancia, dijo, no se reunieron en el Congreso peruano.

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Una postura que Sheinbaum llama “solo declarativa”

La mandataria insistió en que la posición de México sobre el encarcelamiento de Castillo nunca pasó de lo verbal. No hubo, según ella, ninguna acción concreta contra el Gobierno peruano más allá de esa declaración pública. Aun así, fue Perú el que optó por romper relaciones con México a raíz de ese pronunciamiento.

“No he tenido comunicación con ella. Vamos a esperar”, dijo Sheinbaum en su conferencia matutina, al ser consultada sobre Keiko Fujimori. La frase resume, en pocas palabras, el estado actual del vínculo entre ambos países: sin diálogo directo entre las dos mandatarias y sin fecha para un posible acercamiento.

Un dato quedó al descubierto en la misma conferencia: todavía hay una persona resguardada dentro de la embajada mexicana en Lima. Se trata de la exprimera ministra Betssy Chávez, quien permanece bajo protección de Brasil desde que se rompieron las relaciones entre México y Perú. Brasil asumió la representación diplomática mexicana tras ese quiebre. Chávez, según explicó Sheinbaum, espera un salvoconducto para poder viajar a México.