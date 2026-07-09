Jackson Mora se pronuncia tras ser capturado por presuntamente integrar una organización criminal: “Soy inocente”

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Jackson Mora dio sus primeras declaraciones tras concluir su detención preliminar de siete días por el caso 'Los arquitectos del fraude', en el que la Fiscalía lo investiga por presuntamente integrar una organización criminal asociada al fraude informático.

Ahora, las autoridades continuarán las investigaciones para definir la situación legal de las personas involucradas, entre ellas el exesposo de Tilsa Lozano. En ese contexto, el empresario deportivo reiteró ante los medios de comunicación que es inocente.

Jackson Mora asegura que es inocente

Tras finalizar su detención preliminar, Jackson Mora y los otros 11 investigados por su presunta participación en 'Los arquitectos del fraude' fueron trasladados a la sede de Medicina Legal, en Cercado de Lima, como parte del procedimiento judicial.

Allí, la prensa local lo esperaba y el empresario aprovechó para dar sus primeras declaraciones. Al ser consultado sobre si integraba la presunta organización criminal, respondió tajantemente: “No, soy inocente”.

Luego, las autoridades trasladaron al grupo a la Unidad de Fragancia de San Juan de Lurigancho, donde continuarán las investigaciones respectivas.

'Los arquitectos del fraude' desvió S/9 millones a empresa de los hermanos Mora

La hipótesis fiscal sostiene que la organización 'Los arquitectos del fraude' habría ejecutado un desvío de S/9 millones desde las cuentas de la Municipalidad de Pueblo Nuevo, en Chincha.

Según las investigaciones, este dinero terminó en las cuentas bancarias de la empresa FFC MMA S.A.C., administrada por los hermanos Jackson y Noelia Mora. El empresario ocupaba el cargo de gerente general.