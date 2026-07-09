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La Uchulú volvió a estar en el centro de la conversación pública luego de anunciar un importante avance en su proceso legal para modificar su nombre y sexo en su Documento Nacional de Identidad (DNI). La actriz cómica compartió con sus seguidores que, acompañada de su abogado, logró culminar con éxito la primera audiencia ante la Corte Superior de Justicia de Ucayali, un paso significativo dentro de este trámite que busca reconocer oficialmente su identidad.

Sin embargo, detrás de este logro también hay momentos difíciles. En un adelanto de la entrevista que ofrecerá en el dominical 'Día D', la artista reveló que continúa enfrentando comentarios ofensivos y cuestionamientos por pertenecer a la comunidad LGBTIQ+. Ella contó que algunas personas todavía la atacan con expresiones como hombre y le niegan su identidad, una situación que, según señaló, le ha generado dolor a lo largo de este proceso.

La Uchulú recibe duros comentarios por su identidad de género

Durante la entrevista, La Uchulú recordó algunos de los comentarios que ha recibido desde que decidió hacer pública su identidad y avanzar con su proceso de cambio de nombre y sexo en su DNI. La artista señaló que, pese a las críticas y expresiones ofensivas en su contra, continúa firme en su decisión de defender quién es y el lugar que ocupa dentro de la sociedad.

“Tratar de defender mi posición como mujer dentro de la sociedad, a pesar de que me señalen o que me digan que nunca seré mujer, que me digan hombre, que me insulten con calificativos denigrantes como la palabra maricón o cabro. Es no agachar la cabeza, yo existo y siempre voy a existir”, expresó la exintegrante de 'El reventonazo de la Chola' al referirse a los ataques que ha enfrentado.

La Uchulú revela cuál será su nuevo nombre tras audiencia para cambiar de sexo en DNI

Como parte del proceso legal que inició para modificar la información consignada en su DNI, La Uchulú dio a conocer el nombre con el que espera ser reconocida oficialmente una vez que concluya el trámite judicial. La actriz cómica busca que tanto su nombre como el marcador de sexo reflejen su identidad de género.

A través de sus redes sociales, la influencer informó recientemente que participó en la primera audiencia del caso, realizada ante la Corte Superior de Justicia de Ucayali. En la publicación, donde aparece acompañada por su defensa legal, expresó su satisfacción por el desarrollo de esta etapa del procedimiento.

Asimismo, confirmó que el nombre que solicita incorporar en su documento de identidad es Etza Reátegui Wong. "Hoy en este proceso de mi cambio de nombre y sexo, feliz por mi primera audiencia junto al Estudio Jurídico GyM", escribió en una historia de Instagram tras culminar la diligencia.