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Janet Barboza se decepciona con Christian Domínguez por querer cobrarle la exclusiva de su boda con Karla Tarazona: "No somos amigos"

La conductora de 'América hoy' expresó su desilusión luego de que el cantante no compartiera detalles de su matrimonio y, según contó, buscó cobrarles por la exclusiva de su boda con Karla Tarazona.

Karla Tarazona. Foto: composición LR/Silvana Quiñónez/URPI-LR
Karla Tarazona. Foto: composición LR/Silvana Quiñónez/URPI-LR
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Janet Barboza expresó su molestia y decepción con Christian Domínguez luego de que el cantante contrajera matrimonio civil con Karla Tarazona este 2 de junio. La conductora de ‘América hoy’ aseguró que tanto ella como sus compañeros del programa esperaban ser invitados a la ceremonia, ya que el propio artista les había comentado semanas atrás que estaban cordialmente invitados al evento.

Sin embargo, la sorpresa fue mayor cuando intentaron comunicarse con el cumbiambero para obtener algunos detalles de la boda. Según reveló la popular 'Rulitos' en vivo, lejos de compartir información sobre este importante momento de su vida, el cumbiambero habría intentado cobrar por la exclusiva.

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Janet Barboza cuestiona actitud de Christian Domínguez tras su matrimonio

Durante la emisión de 'América hoy', Janet Barboza recordó que hace aproximadamente dos semanas Christian Domínguez visitó el programa y habló sobre los preparativos de su boda con Karla Tarazona. En aquella oportunidad, según contó la conductora, el cantante aseguró que los integrantes del magazine estaban invitados a la ceremonia.

"Cuando habíamos hablado con él hace 15 días aproximadamente y nos contaba acerca de su boda, dijo que estábamos cordialmente invitados, pero hasta el momento no hemos recibido ningún tipo de WhatsApp, no hemos recibido la invitación ni recibiremos", comentó la ‘Rulitos’ durante el programa.

La conductora reconoció que esta situación le permitió comprender que la relación con el líder de la Gran Orquesta Internacional no era tan cercana como pensaba. "Nos deja claro que para Christian Domínguez no nos ha percibido igual que nosotros le percibíamos a él. No somos sus amigos realmente, eso es lo cierto", expresó decepcionada.

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Además, la conductora reveló que cuando intentaron obtener alguna información para compartir con los televidentes, la respuesta del cantante los tomó por sorpresa. "Cuando nos hemos contactado con él para que nos dé algún detalle de la boda, una pepita, alguna cosa para compartirlo con ustedes, ¿qué creen? Nos ha querido cobrar", manifestó.

Las declaraciones generaron la reacción inmediata de Rebeca Escribens, quien también cuestionó la actitud del artista. "Una suma exorbitante, eso no hacen los amigos. Los amigos comparten contigo tu día a día, tu lado más íntimo y no, ni siquiera ha mandado parte y encima los ha mandado a cobrar", señaló.

"Nos ha tratado como trataría a cualquier otro programa, olvidándose de que muchas veces aquí le hemos dado buena atención y cariño. Sentíamos que era nuestro amigo, pero bueno, en este momento Christian Domínguez se ha alejado de nosotros", concluyó Barboza.

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