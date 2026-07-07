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La controversia entre la presentadora de ATV y Jefferson Farfán se intensificó luego de que el exfutbolista difundiera un reportaje en el que expone lo que considera evidencias de un presunto incumplimiento del servicio comunitario de la conductora. La publicación del material coincidió con la emisión en vivo de ‘Magaly TV, la firme’, situación que trasladó el debate a las redes sociales y al canal de YouTube del programa de la periodista.

Mientras el informe comenzaba a viralizarse, los espectadores utilizaron la transmisión en directo para exigir una respuesta de la presentadora. En cuestión de minutos, la caja de comentarios se llenó de cuestionamientos relacionados con el servicio comunitario de Magaly Medina, con lo que el tema se convirtió en uno de los más comentados entre los seguidores de ambos personajes públicos.

Críticas contra Magaly Medina en YouTube.

Usuarios critican y se burlan de Magaly Medina tras pruebas presentadas por Jefferson Farfán

La reacción de los internautas no tardó en hacerse notar. Durante la transmisión en vivo del programa de Magaly Medina, decenas de usuarios dejaron mensajes en los que reclamaban explicaciones a la conductora por las imágenes difundidas por Jefferson Farfán.

Magaly Medina no respondió a informe de Jefferson Farfán.

Entre los comentarios que se repitieron con mayor frecuencia aparecieron frases como: "INPE corrupto", "Magaly corrupta", "Anda a barrer las calles", "Responde primero lo de Farfán", "Cumple con tu servicio comunitario", "Cárcel" y "Canera". Otros espectadores insistieron en que la periodista debía pronunciarse sobre las acusaciones antes de continuar con el contenido habitual de su espacio televisivo.

Pese al creciente número de mensajes, la conductora optó por mantener el desarrollo normal de su programa y evitó referirse al reportaje publicado horas antes por el exseleccionado peruano. Su silencio alimentó aún más las críticas en redes sociales, donde varios usuarios cuestionaron la falta de una respuesta inmediata frente a los señalamientos.

Jefferson Farfán presenta pruebas de presunto incumplimiento de servicio comunitario de Magaly Medina

En un reportaje de aproximadamente 22 minutos publicado en su canal de YouTube, Jefferson Farfán presentó una investigación con la que busca sustentar sus acusaciones sobre el servicio comunitario de Magaly Medina. El material incluye imágenes captadas durante varias jornadas en las que, según los documentos oficiales, la periodista debía cumplir con la sanción impuesta por la justicia.

De acuerdo con el informe, el equipo del exfutbolista realizó un seguimiento durante seis de los ocho días consignados en la documentación presentada previamente por la conductora. La investigación sostiene que el único día en el que la presentadora de televisión acudió al lugar fue el miércoles 8 de abril.

Las imágenes muestran, según el reportaje, que la periodista llegó a bordo de su camioneta alrededor de las 9:04 de la mañana y abandonó el recinto apenas seis minutos después, a las 9:10 a. m. El video asegura que no regresó posteriormente para completar la jornada que figuraba en el registro oficial.

Uno de los puntos que más cuestiona el informe es la diferencia entre las imágenes registradas y el documento exhibido anteriormente por Magaly Medina, el cual cuenta con firma y huella, además de la validación del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y de la parroquia donde debía realizar las labores comunitarias. En dicho certificado se indica que cumplió 76 horas de trabajo distribuidas en ocho jornadas.