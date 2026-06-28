Exfigura de ‘Esto es Guerra’ sorprende al lucirse con protagonista de ‘Stranger Things’ y desatan revuelo

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Luana Barrón continúa consolidando su carrera en el mundo digital y, durante su reciente recorrido por Europa, tuvo un inesperado encuentro que llamó la atención de sus seguidores. La influencer peruana compartió una exclusiva velada en París junto a una reconocida estrella de Hollywood, cuyas imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales.

Aunque alcanzó gran popularidad tras su participación en 'Esto es guerra', hoy la creadora de contenido se ha enfocado en su faceta como influencer, llevando su trabajo a distintos eventos internacionales.

Luana Barron sorprende con inesperada foto junto a actor de Stranger Things

Uno de los momentos más comentados del viaje de Luana Barrón por Europa ocurrió en París. La influencer peruana compartió en sus redes sociales imágenes de su paso por la capital francesa, donde disfrutó de restaurantes exclusivos, recorridos turísticos y diversos eventos.

Sin embargo, lo que realmente sorprendió a sus seguidores fue el inesperado encuentro que tuvo con Noah Schnapp, el actor que interpreta a Will Byers en 'Stranger Things'. Ambos coincidieron durante una elegante velada y la exchica reality no dudó en inmortalizar el momento.

“Con mi bff @noahschnapp en París. OMG!!!”, escribió Luana junto a la publicación, lo que provocó una ola de reacciones entre sus fanáticos, quienes celebraron verla compartiendo con la estrella de la popular serie de Netflix.

¿Quién es Noah Schnapp, el actor de Stranger Things?

Con apenas unos años en la industria del entretenimiento, Noah Schnapp logró convertirse en una de las jóvenes estrellas más reconocidas de Hollywood. El actor estadounidense alcanzó notoriedad mundial gracias a su interpretación de Will Byers en 'Stranger Things', una de las producciones más exitosas de Netflix.

El impacto de la serie impulsó su carrera y lo posicionó entre los actores juveniles con mayor popularidad a nivel internacional. Paralelamente, ha construido una sólida presencia en redes sociales, donde reúne a millones de seguidores.

Su creciente influencia también lo ha llevado a formar parte de importantes eventos vinculados a la moda, el cine y el espectáculo, espacios en los que suele coincidir con celebridades y creadores de contenido de distintas partes del mundo.