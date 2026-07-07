Elecciones Regionales y Municipales: MEF asegura que se continuarán asignando recursos al proceso electoral

Elecciones Regionales y Municipales: MEF asegura que se continuarán asignando recursos al proceso electoral

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se pronunció tras el anuncio del presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, quien alertó que, a solo 88 días de las elecciones regionales y municipales, el déficit del sistema asciende a S/589 millones.

Al respecto, el MEF aseguró que 'los recursos públicos destinados al proceso electoral continuarán asignándose conforme a criterios técnicos objetivos'.

TE RECOMENDAMOS KEIKO FUJIMORI SE REUNE CON JULIO VELARDE Y ALIANZAS POLÍTICAS DESDE EL CONGRESO | SIN GUION

Para ello, se considerarán 'los requerimientos debidamente sustentados por las entidades del Sistema Electoral, los niveles de ejecución de los recursos previamente asignados y los espacios presupuestales aún disponibles, en observancia de las normas de responsabilidad y sostenibilidad fiscal'.

A su vez, la entidad mencionó que el proyecto de Ley de Crédito Suplementario remitido al Congreso de la República 'propone incorporar recursos adicionales para complementar el financiamiento del proceso electoral'.

Con ello, según el comunicado, se reafirma el compromiso del Gobierno de atender oportunamente las necesidades que demande el adecuado desarrollo del proceso.

'El Ministerio de Economía y Finanzas ha mantenido una coordinación permanente con los organismos electorales y sus equipos técnicos, y continuará trabajando de manera conjunta para evaluar y atender los requerimientos que se encuentren debidamente sustentados y priorizados, utilizando los mecanismos previstos en la normativa presupuestaria vigente', se lee.

Roberto Burneo advierte que están en riesgo las Elecciones Regionales y Municipales

Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), adelantó que la falta de presupuesto dificultará la organización y el desarrollo logístico de estos comicios.

"Estamos a solo 88 días de las elecciones regionales y municipales, que se realizarán este 4 de octubre. Repito: nuestro déficit como sistema es de S/589 millones. En pocas palabras, están en riesgo las elecciones regionales y municipales", indicó Burneo.

Y agregó: "Probablemente, si no nos asignan los recursos de manera inmediata, tengamos que tomar medidas, incluso prolongar el mandato de las actuales autoridades regionales y municipales, porque no vamos a poder organizar el proceso electoral que se nos viene".