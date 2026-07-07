Un nuevo estudio astronómico ha posicionado a GJ 3378b como un candidato atractivo para la búsqueda de vida fuera del Sistema Solar. | Foto: Nikolai Berman/UC Irvine

Un nuevo estudio astronómico ha posicionado a GJ 3378b como un candidato atractivo para la búsqueda de vida fuera del Sistema Solar. | Foto: Nikolai Berman/UC Irvine

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Un reciente estudio astronómico devolvió el protagonismo a GJ 3378b, una supertierra situada a solo 25 años luz de distancia que reuniría excelentes condiciones como mundo rocoso y potencialmente habitable. La investigación, difundida en The Astrophysical Journal, redujo notablemente la masa estimada de este exoplaneta y corrigió su período orbital. Estas modificaciones transforman la percepción del vecino cósmico y lo posicionan entre los candidatos más atractivos para rastrear vida fuera del Sistema Solar.

El astrofísico Paul Robertson, integrante de la Universidad de California en Irvine, lideró el proyecto y resaltó la proximidad del sistema estelar. "Este es emocionante. Es uno de nuestros vecinos cósmicos más cercanos. Veinticinco años luz parecen una gran distancia, pero, si se compara con los cerca de 100.000 años luz que mide la Vía Láctea, prácticamente está al lado de nosotros (...) Nuestro lema es 'seguir el agua'. Es lo único que necesita todo ser vivo conocido en la Tierra", destacó.

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¿Qué características tiene el exoplaneta descubierto cerca de la Tierra?

El exoplaneta GJ 3378b orbita una estrella enana roja en la constelación de Camelopardalis. Debido al menor tamaño y temperatura de dicho astro respecto al Sol, su región habitable resulta bastante próxima. Recientes observaciones con el instrumento Habitable-zone Planet Finder (HPF) y el espectrómetro NEID rectificaron su período de traslación, el cual toma exactamente 21,45 días en lugar de los 25 previstos al principio.

Esta última revisión modificó drásticamente la masa calculada del cuerpo celeste. El hallazgo original del 2024 le asignaba 5,26 veces la magnitud terrestre, una escala propia de los minineptunos. No obstante, los análisis actuales redujeron ese valor a 2,3 masas de nuestro mundo, un cambio que eleva la probabilidad de que constituya una supertierra sólida y descarta una densa atmósfera gaseosa.

Los astrofísicos consiguieron los datos a través del método de velocidad radial, que mide los sutiles bamboleos estelares causados por la gravedad planetaria. El investigador Robertson aclaró que el HPF opera con luz infrarroja porque las enanas rojas irradian principalmente en esa banda. "Colocamos un espectrómetro infrarrojo en un telescopio de 10 metros, lo que nos proporciona una mayor capacidad de captación de luz para observar estas estrellas tenues", puntualizó.

¿Por qué el exoplaneta GJ 3378b podría ser más habitable de lo que se pensaba?

El tamaño del exoplaneta incrementa la probabilidad de una estructura rocosa en lugar de una superficie gaseosa densa, característica de mundos más pesados. Al ubicarse en la zona habitable conservadora, el cuerpo celeste reúne los requisitos básicos que permiten la permanencia de agua líquida superficial, siempre que cuente con los gases atmosféricos adecuados.

"Esta supertierra recibe alrededor del 90% de la radiación de su estrella anfitriona que la Tierra recibe del Sol, por lo que está justo en el punto ideal", afirmó el investigador Robertson. Pese al hallazgo, los especialistas aclaran que este factor climático no asegura el desarrollo biológico, pues aún ignoran si el entorno mantiene una capa gaseosa estable.

No obstante, la proximidad a su estrella enana roja expone al astro a ráfagas de radiación capaces de erosionar su atmósfera, situándolo en la llamada frontera cósmica (cosmic shoreline). Ante ese desafío, los futuros telescopios gigantes buscarán evidencias de gases compatibles con organismos vivos. "El objetivo final son las biofirmas. Queremos saber con certeza: ¿Estamos solos en el universo?", concluyó Michael Endl, de la Universidad de Texas en Austin.