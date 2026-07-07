Jefferson Farfán manda fuerte mensaje tras mostrar pruebas de presunto incumplimiento de servicio comunitario de Magaly Medina: "Tu soberbia ..."
El exfutbolista Jefferson Farfán reapareció en redes luego de cuestionar a Magaly Medina con pruebas contundentes de su presunto incumplimiento del servicio comunitario y le envió un mensaje fuerte y claro.
- Jefferson Farfán revela pruebas de que Magaly Medina solo hizo 6 minutos de trabajo comunitario pese a firmar 76 horas
- La vez que Magaly Medina calificó de "bazofias" las acusaciones de Jefferson Farfán y amenazó con demandarlo si no presentaba pruebas
Jefferson Farfán manda mensaje directo en contra de Magaly Medina. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Instagram
La disputa entre Jefferson Farfán y Magaly Medina continúa escalando. Luego de difundir un reportaje en el que expone lo que considera pruebas del presunto incumplimiento del servicio comunitario impuesto a la conductora, el exfutbolista volvió a pronunciarse en redes sociales con un mensaje que muchos interpretaron como una burla dirigida a la periodista.
Tras la publicación del video, que reavivó la controversia entre ambas figuras públicas, la Foquita utilizó sus historias de Instagram para lanzar una frase que rápidamente se viralizó. "Tu soberbia te mata, mi tía...", escribió el exseleccionado nacional, avivando aún más la polémica y generando diversas reacciones.