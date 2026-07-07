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La disputa entre Jefferson Farfán y Magaly Medina continúa escalando. Luego de difundir un reportaje en el que expone lo que considera pruebas del presunto incumplimiento del servicio comunitario impuesto a la conductora, el exfutbolista volvió a pronunciarse en redes sociales con un mensaje que muchos interpretaron como una burla dirigida a la periodista.

Tras la publicación del video, que reavivó la controversia entre ambas figuras públicas, la Foquita utilizó sus historias de Instagram para lanzar una frase que rápidamente se viralizó. "Tu soberbia te mata, mi tía...", escribió el exseleccionado nacional, avivando aún más la polémica y generando diversas reacciones.