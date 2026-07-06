Rafael López Aliaga se acerca al gobierno de Keiko Fujimori y ofrece a su equipo de seguridad ciudadana

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Rafael López Aliaga anunció que solicitará una reunión con Keiko Fujimori para ofrecer el equipo de seguridad ciudadana de su agrupación. Según indicó, su intención es que las propuestas de su partido sean consideradas por la nueva administración.

El anuncio ocurrió durante una actividad partidaria realizada en el distrito de El Rímac. Frente a militantes y dirigentes de Renovación Popular, López Aliaga felicitó a Fujimori por su victoria electoral y confirmó que intentará concretar el encuentro en los próximos días, luego de regresar de un viaje.

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El excandidato presidencial sostuvo que la inseguridad debe convertirse en la primera prioridad del nuevo Ejecutivo. En esa línea, afirmó que su agrupación cuenta con un equipo para abordar ese problema y señaló que desea ponerlo a disposición del futuro gobierno.

Sin embargo, no precisó qué tipo de participación tendrían sus representantes ni si ya existe una coordinación con el entorno de la mandataria electa.