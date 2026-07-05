‘Palpatine’, el narco colombiano que preparó 700 kg. de cocaína para el Mundial

Después de trabajar para los narcos de su país y las FARC, Arcesio Trujillo ingresó por primera vez en el Perú en 2006 hasta convertirse en el capo "Palpatine”. Foto: La República

Después de trabajar para los narcos de su país y las FARC, Arcesio Trujillo ingresó por primera vez en el Perú en 2006 hasta convertirse en el capo "Palpatine”. Foto: La República

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La información que los agentes de inteligencia antinarcóticos habían recibido era que el cabecilla de una organización preparaba el envío de 700 kilos de cocaína al Mundial de fútbol. Se trataba de un colombiano cuyas características físicas eran muy parecidas a “Palpatine”, el malvado y odiado personaje de la saga de películas 'Star Wars'. Por eso, no fue difícil ubicarlo e identificarlo cuando sus movimientos quedaron registrados mediante videovigilancia. “Palpatine” es Arcesio Trujillo, un sexagenario con un amplio historial por narcotráfico en los archivos policiales de Colombia.

El mecanismo de funcionamiento de “Palpatine” recordó a los agentes de la División de Investigaciones Especiales (Divinesp) de la Dirección Antidrogas (Dirandro) la forma en la que actuaban los cárteles de Medellín y Cali en los años 80 y 90, cuando reinaron en el Alto Huallaga. Compraban pasta básica a las llamadas “firmas” peruanas de la época, monopolizaban la producción de cocaína en sus propios laboratorios y controlaban las redes de transporte hacia el exterior. “Palpatine” construyó un sistema muy parecido, con el respaldo de narcotraficantes peruanos con llamativos prontuarios.

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Aprovechando el crecimiento de los cultivos de hoja de coca en el departamento de Amazonas y la limitada presencia de las fuerzas antidrogas en la zona, “Palpatine”, con experiencia en el negocio de la droga, construyó un laboratorio de cocaína en el centro poblado de Chicais, ubicado en el distrito de Imaza, en Bagua (Amazonas). El colombiano compraba la pasta básica a los productores de las localidades aledañas, asegurándose el abastecimiento de la materia prima.

Según el último informe sobre crecimiento de cultivos de hoja publicado en 2025, Amazonas experimentó un importante aumento de los cocales de 44,6% entre 2023 y 2024. Arcesio Trujillo sabía dónde había puesto el ojo. La experiencia afinó su olfato.

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La ruta del emperador malvado

Nacido el 18 de junio de 1959 en el distrito de Ibagué, en el departamento colombiano de Tolima, Arcesio Trujillo, de 67 años, trabajó por más de tres décadas como ayudante en los laboratorios clandestinos del narcotráfico controlados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), de acuerdo con fuentes antinarcóticos de dicho país.

“‘Palpatine’ es un veterano en la producción y exportación de cocaína. Y en Amazonas encontró el terreno propicio para dirigir su propia organización. No dependía de los proveedores del Vraem (valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro) o del Ucayali. Eligió Amazonas también por razones logísticas, por su cercanía a los puertos del norte del país.

“No es un desconocido en el Perú. Ha venido varias veces para coordinar la producción y compra de droga. Llegaba como operador de las mafias colombianas. Hasta que se independizó”, indicaron las fuentes antinarcóticos.

Conforme al registro migratorio, Arcesio Trujillo ingresó al Perú con dicha identidad el 4 de diciembre de 2006. Desde entonces, en varias ocasiones, ha entrado y salido de nuestro territorio: 23 veces. Así se comprobó su intensa actividad en el narcotráfico. En los dos últimos años, además, incrementó sus entradas al Perú. “Señal de que estaba preparando algo grande. Y, efectivamente, asi fue, como luego comprobaríamos”, dijo otra fuente antinarcóticos.

En 2024, “Palpatine” entró en el país 6 veces y, en 2025, 7 veces. En este año, cruzó la frontera en dos ocasiones: el 13 de marzo y el 27 del mismo mes. Señal indubitable de que algo estaba tramando: la preparación de un cargamento de droga.

Las interceptaciones telefónicas judiciales a “Palpatine” y sus cómplices confirmaron que el capo colombiano estaba dedicado al acopio de un importante alijo de cocaína con fines de exportación. Las fuentes consultadas no descartaron que el colombiano estuviera respondiendo a un pedido para trasladar la droga a Estados Unidos o México, sedes del Mundial de fútbol.

“Se le escucha al colombiano reclamar a sus socios que tienen que apurar la elaboración de la droga, porque tienen un pedido que cumplir. Les indicaba que solo habían llegado a los 400 kilos y necesitaban 300 kilos en total”, indicaron las fuentes.

Como se verá más adelante, “Palpatine” consiguió el objetivo. A toda máquina, su laboratorio en Bagua pudo conseguir los 700 kilos que supuestamente irían al Mundial de fútbol.

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Sorprendido en la cama

“La concentración de multitudes, como en el evento futbolísitico, implica el aumento del consumo. Tiene lógica, porque en otras ocasiones se han intervenido cargamentos de droga con destino a ciudades que son sedes del mundial de fútbol”, indicaron las fuentes.

Con quien hablaba frecuentemente “Palpatine” era con el peruano Duberlí Rufasto Vargas, de 46 años, conocido como “Chotano”, encargado de las coordinaciones con otras organizaciones criminales para el transporte y la venta de la droga. También era el responsable de la adquisición de insumos químicos y el financiamiento de los sembríos de hoja de coca en Amazonas. Todo estaba listo para despachar la cocaína al cliente mundialista.

Cuando comprobaron que Arcesio Trujillo se disponía al traslado del alijo de droga, los agentes de la Divinesp planificaron la intervención a la mafia de “Palpatine”. El 12 de mayo de este año, un equipo de la Divinesp, en compañía del fiscal antidrogas de Piura, José Montero Zapata, ejecutó un megaoperativo en Amazonas, Chiclayo y Lima.

Poco o nada se ha sabido de este caso, pero confirma que las mafias colombianas han regresado con fuerza al mercado peruano del narcotráfico.

A las 6.30 a. m. de ese día, cuando “Palpatine” dormía con su pareja colombiana en el hotel Mochiks, en el centro de Chiclayo, le cayó la policía antidrogas. Según fuentes fiscales, Arcesio Trujillo se encontraba en la fase de traslado del cargamento de cocaína de Bagua a Piura, donde otros integrantes de la organización lo esperaban para entregar la mercancía en altamar, donde sería recogida por un navío de gran calado.

El 12 de mayo de 2026, en una operación helitransportada, agentes de la Dirandro y efectivos de Los Sinchis de Mazamari de la Policía Nacional asaltaron el laboratorio de “Palatine” en Imaza, en Amazonas, y hallaron los 700 kilos de droga. Los principales clientes del capo eran sus compatriotas colombianos.

En efecto, sin que supiera que estaba bajo vigilancia, el socio de “Palpatine”, Duberlí Rufasto Vargas, sostuvo un encuentro con dos narcotraficantes colombianos en el café Pancho Fierro, en pleno centro de Lima. Luego de dos horas de conversación, los extranjeros entregaron a “Chotano” US$2 millones en efectivo camuflados en una mochila por la compra de cocaína. Sin duda, según las fuentes, la cocaína bien podría haber sido despachada a los aficionados del Mundial de fútbol, si es que “Palpatine” conseguía burlar a la policía antidrogas. Pero no fue así. Ahora ve los partidos de su selección nacional en una celda penitenciaria.

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DATO

Antecedente. En 1982, el colombiano Waldo Vargas Arias, “El Ministro”, fue detenido en el aeropuerto Jorge Chávez cuando pretendía trasladar droga al Mundial de fútbol de Barcelona.

El Doc. Vladimiro Montesinos, entonces abogado de narcos, logró la excarcelación y fuga de Vargas, quien luego se sumó al cártel de Cali.