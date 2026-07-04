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Tilsa Lozano compartió un reflexivo mensaje en sus redes sociales horas después de que su exesposo, Jackson Mora, fuera detenido preliminarmente por siete días como parte de una investigación por presunto fraude informático. La publicación llamó la atención por el delicado momento que atraviesa quien fue su pareja hasta 2025.

En su historia de Instagram escribió: "Esta vez se trata de ir por aquello que llena tu alma de vida". Tras compartir esa reflexión, la exmodelo publicó una fotografía junto a su hija en medio de especulaciones sobre una eventual participación de la conductora como testigo en las diligencias, debido al vínculo matrimonial que mantuvo con el empresario deportivo.

Mensaje de Tilsa Lozano. Foto: Instagram

Tilsa Lozano comparte mensaje tras detención de Jackson Mora

La historia publicada por la popular 'Vengadora' se difundió después de conocerse la detención preliminar de Jackson Mora, investigado por su presunta participación en un fraude informático en agravio de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, en Chincha.

Tilsa Lozano y Jackson Mora contrajeron matrimonio en 2022 y oficializaron su divorcio en 2025. Aunque la exmodelo no ha emitido un pronunciamiento sobre la detención del empresario, en las últimas horas su nombre volvió a ser mencionado luego de que, en el programa 'América hoy', se comentara la posibilidad de que pueda ser convocada como testigo dentro de la investigación.

Durante la emisión del espacio televisivo, Rebeca Escribens señaló que, debido al vínculo matrimonial que existió entre ambos, las autoridades podrían considerar pertinente recoger su testimonio. "Escuché y leí también que podrían investigar incluso a Tilsa Lozano, vamos a ver qué es lo que pasa, no tendría nada que ver o como testigo...", expresó la conductora.

¿Por qué fue detenido Jackson Mora y qué dijo Tilsa Lozano sobre su matrimonio?

Jackson Mora permanecerá siete días con detención preliminar mientras avanzan las investigaciones dirigidas por la División de Investigación de Estafas de la Dirincri. Según la Fiscalía, el empresario deportivo, su hermana Noelia Mora y otros 12 investigados integrarían la presunta organización criminal denominada 'Los arquitectos del fraude', la cual habría vulnerado los sistemas informáticos de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo para desviar más de nueve millones de soles mediante 41 operaciones bancarias.

De acuerdo con la investigación fiscal, el dinero habría sido transferido a la empresa FFC MMA SAC, representada por Noelia Mora Rodríguez, hermana de Jackson Mora. Como parte de las diligencias, las autoridades allanaron 12 inmuebles y el empresario fue intervenido en su vivienda ubicada en el distrito limeño de San Borja. Posteriormente, fue trasladado por agentes de la División de Investigación de Estafas.

Meses antes de este caso, Tilsa Lozano ya había sorprendido al hablar públicamente sobre el fin de su matrimonio con Jackson Mora durante una entrevista en el pódcast La Manada. En aquella conversación aseguró que su matrimonio fue "la peor caga** que me ha pasado" y reveló que afrontó problemas económicos tras firmar documentos confiando en su entonces esposo.

"Nunca firmes un papel cuando te digan: 'firma, no pasa nada', por eso ahora estoy pagando deuda ajena", comentó inicialmente. Posteriormente agregó: "Firmé un crédito y quedé enyucada. Se supone que confías en tu pareja; no crees que te va a estafar de esa manera", declaraciones que hoy han vuelto a cobrar relevancia en medio de la investigación que enfrenta su exesposo.