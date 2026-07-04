HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Tilsa Lozano comparte sentido mensaje tras la detención de Jackson Mora por presunto fraude: "Esta vez se trata..."

La publicación de Tilsa Lozano llamó la atención luego de que Jackson Mora fuera detenido por siete días mientras la Fiscalía investiga su presunta vinculación con una organización criminal.

Tilsa Lozano reaparece con inesperado mensaje tras detención de Jackson Mora. Foto: composición LR/difusión
Tilsa Lozano reaparece con inesperado mensaje tras detención de Jackson Mora. Foto: composición LR/difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

Tilsa Lozano compartió un reflexivo mensaje en sus redes sociales horas después de que su exesposo, Jackson Mora, fuera detenido preliminarmente por siete días como parte de una investigación por presunto fraude informático. La publicación llamó la atención por el delicado momento que atraviesa quien fue su pareja hasta 2025.

En su historia de Instagram escribió: "Esta vez se trata de ir por aquello que llena tu alma de vida". Tras compartir esa reflexión, la exmodelo publicó una fotografía junto a su hija en medio de especulaciones sobre una eventual participación de la conductora como testigo en las diligencias, debido al vínculo matrimonial que mantuvo con el empresario deportivo.

Tilsa Lozano

Mensaje de Tilsa Lozano. Foto: Instagram

PUEDES VER: Tilsa Lozano aparece en programa de Yaco Eskenazi y sorprende al hablar sobre supuesta infidelidad con el conductor: "Desde chiquita ya me picaba"

lr.pe

Tilsa Lozano comparte mensaje tras detención de Jackson Mora

La historia publicada por la popular 'Vengadora' se difundió después de conocerse la detención preliminar de Jackson Mora, investigado por su presunta participación en un fraude informático en agravio de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, en Chincha.

Tilsa Lozano y Jackson Mora contrajeron matrimonio en 2022 y oficializaron su divorcio en 2025. Aunque la exmodelo no ha emitido un pronunciamiento sobre la detención del empresario, en las últimas horas su nombre volvió a ser mencionado luego de que, en el programa 'América hoy', se comentara la posibilidad de que pueda ser convocada como testigo dentro de la investigación.

Durante la emisión del espacio televisivo, Rebeca Escribens señaló que, debido al vínculo matrimonial que existió entre ambos, las autoridades podrían considerar pertinente recoger su testimonio. "Escuché y leí también que podrían investigar incluso a Tilsa Lozano, vamos a ver qué es lo que pasa, no tendría nada que ver o como testigo...", expresó la conductora.

PUEDES VER: Jackson Mora habla por primera vez sobre la nueva pareja de su exesposa Tilsa Lozano y aclara si es amigo de él: “No tenemos nada”

lr.pe

¿Por qué fue detenido Jackson Mora y qué dijo Tilsa Lozano sobre su matrimonio?

Jackson Mora permanecerá siete días con detención preliminar mientras avanzan las investigaciones dirigidas por la División de Investigación de Estafas de la Dirincri. Según la Fiscalía, el empresario deportivo, su hermana Noelia Mora y otros 12 investigados integrarían la presunta organización criminal denominada 'Los arquitectos del fraude', la cual habría vulnerado los sistemas informáticos de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo para desviar más de nueve millones de soles mediante 41 operaciones bancarias.

De acuerdo con la investigación fiscal, el dinero habría sido transferido a la empresa FFC MMA SAC, representada por Noelia Mora Rodríguez, hermana de Jackson Mora. Como parte de las diligencias, las autoridades allanaron 12 inmuebles y el empresario fue intervenido en su vivienda ubicada en el distrito limeño de San Borja. Posteriormente, fue trasladado por agentes de la División de Investigación de Estafas.

Meses antes de este caso, Tilsa Lozano ya había sorprendido al hablar públicamente sobre el fin de su matrimonio con Jackson Mora durante una entrevista en el pódcast La Manada. En aquella conversación aseguró que su matrimonio fue "la peor caga** que me ha pasado" y reveló que afrontó problemas económicos tras firmar documentos confiando en su entonces esposo.

"Nunca firmes un papel cuando te digan: 'firma, no pasa nada', por eso ahora estoy pagando deuda ajena", comentó inicialmente. Posteriormente agregó: "Firmé un crédito y quedé enyucada. Se supone que confías en tu pareja; no crees que te va a estafar de esa manera", declaraciones que hoy han vuelto a cobrar relevancia en medio de la investigación que enfrenta su exesposo.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
‘Peluchin’ explota en vivo contra Gigi Mitre por polémico comentario sobre Tilsa Lozano y Jackson Mora: “Es la segunda vez que lo mencionas”

‘Peluchin’ explota en vivo contra Gigi Mitre por polémico comentario sobre Tilsa Lozano y Jackson Mora: “Es la segunda vez que lo mencionas”

LEER MÁS
Jackson Mora, exesposo de Tilsa Lozano, es detenido por presunta participación en banda criminal involucrada en millonario fraude informático

Jackson Mora, exesposo de Tilsa Lozano, es detenido por presunta participación en banda criminal involucrada en millonario fraude informático

LEER MÁS
Tilsa Lozano aparece en programa de Yaco Eskenazi y sorprende al hablar sobre supuesta infidelidad con el conductor: "Desde chiquita ya me picaba"

Tilsa Lozano aparece en programa de Yaco Eskenazi y sorprende al hablar sobre supuesta infidelidad con el conductor: "Desde chiquita ya me picaba"

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
‘Peluchin’ explota en vivo contra Gigi Mitre por polémico comentario sobre Tilsa Lozano y Jackson Mora: “Es la segunda vez que lo mencionas”

‘Peluchin’ explota en vivo contra Gigi Mitre por polémico comentario sobre Tilsa Lozano y Jackson Mora: “Es la segunda vez que lo mencionas”

LEER MÁS
Adiós a la ‘Uchulú’: actriz cómica revela cuál será su nuevo nombre tras primera audiencia para cambiar de sexo en el DNI

Adiós a la ‘Uchulú’: actriz cómica revela cuál será su nuevo nombre tras primera audiencia para cambiar de sexo en el DNI

LEER MÁS
Ariel Bracamonte reaparece y causa impacto: regresa a Perú y anuncia revelaciones sobre el crimen de su madre Myriam Fefer

Ariel Bracamonte reaparece y causa impacto: regresa a Perú y anuncia revelaciones sobre el crimen de su madre Myriam Fefer

LEER MÁS
Melissa Klug confiesa que a ella y a su pareja, Jesús Barco, les diagnosticaron compleja enfermedad: "He sido medicada"

Melissa Klug confiesa que a ella y a su pareja, Jesús Barco, les diagnosticaron compleja enfermedad: "He sido medicada"

LEER MÁS
Deysi Araujo pone en venta su departamento en San Isidro tras ser retirada de piscina con sus amigas: "Para que esa gente se quede tranquila"

Deysi Araujo pone en venta su departamento en San Isidro tras ser retirada de piscina con sus amigas: "Para que esa gente se quede tranquila"

LEER MÁS
Deysi Araujo rompe en llanto al revelar cómo la discriminan en su edificio de San Isidro: “Me ven y se van corriendo”

Deysi Araujo rompe en llanto al revelar cómo la discriminan en su edificio de San Isidro: “Me ven y se van corriendo”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025