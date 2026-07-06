El empresario Fritz Durán, conocido como "El rey de las zapatillas", denuncia extorsiones y amenazas tras dos atentados en sus locales, uno de los cuales dejó a un vigilante gravemente herido. | composición LR

El empresario Fritz Durán, conocido como "El rey de las zapatillas", denuncia extorsiones y amenazas tras dos atentados en sus locales, uno de los cuales dejó a un vigilante gravemente herido. | composición LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El empresario Fritz Durán, conocido en redes sociales como El rey de las zapatillas, denunció ser víctima de extorsión y aseguró que tanto él como sus trabajadores viven bajo constantes amenazas tras sufrir dos atentados contra sus locales comerciales en menos de una semana. Uno de los ataques dejó gravemente herido a un agente de seguridad.

En un reportaje de Panorama, Durán relató que las amenazas comenzaron hace tres meses mediante cuentas falsas. Sin embargo, decidió no denunciarlas porque al inicio solo se trataba de mensajes virtuales. La situación escaló cuando delincuentes colocaron un artefacto explosivo frente a uno de sus establecimientos en Santa Anita y, posteriormente, perpetraron un ataque armado.

TE RECOMENDAMOS KEIKO FUJIMORI ROMPE SU SILENCIO Y MIRTHA VÁSQUEZ EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Defiende su negocio y explica ganancias

El empresario señaló que el crecimiento de su negocio, iniciado en 2010 con apenas S/70, nunca estuvo ligado a actividades ilícitas. También negó que la imagen de ostentación mostrada en algunos videos de redes sociales refleje su patrimonio real. "Los números que se hablan son parte del show. Ese Corvette con el que aparecí ni siquiera es mío, me lo prestaron", afirmó, al explicar que parte del contenido difundido busca atraer público.

Asimismo, informó que uno de sus vigilantes permanece hospitalizado tras recibir dos impactos de bala, mientras que más de 180 trabajadores de su empresa están preocupados por la inseguridad. Durán aseguró que la ola de extorsiones afecta no solo a grandes empresarios, sino también a pequeños comerciantes y transportistas que salen diariamente a ganarse la vida.

Pide ayuda a autoridades

Finalmente, hizo un llamado urgente a las autoridades para reforzar la lucha contra la delincuencia. "No puedo comer, no puedo estar con mi familia, no puedo hacer mi trabajo, no puedo ni salir. Y no solamente soy yo, es todo el Perú. Por favor, no nos dejen solos", expresó.