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Denuncian presuntos maltratos psicológicos a bebés y niños en guardería del Ministerio de la Mujer

El MIMP separó a trabajadores del wawa wasi Caritas Felices. La medida se produce tras la difusión de un reportaje que mostró audios y testimonios de conductas inadecuadas hacia los menores, como abusos y descuidos.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) separó de forma inmediata a trabajadores del wawa wasi "Caritas Felices" por presuntos maltratos psicológicos a niños de 0 a 3 años.
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) separó de forma inmediata a trabajadores del wawa wasi "Caritas Felices" por presuntos maltratos psicológicos a niños de 0 a 3 años. | composición LR
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El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) anunció la separación inmediata de los trabajadores implicados en la denuncia de presuntos maltratos psicológicos contra niños de entre 0 y 3 años en el wawa wasi Caritas Felices, ubicado en la sede central del sector, en el Cercado de Lima. La medida fue adoptada mientras se desarrollan las investigaciones administrativas y penales correspondientes.

La decisión se conoció luego de que un reportaje de Panorama difundiera audios, videos y testimonios de extrabajadoras que evidenciarían gritos, insultos y otras conductas inadecuadas hacia los menores. Entre las imágenes también se observa a una cuidadora durmiendo durante su jornada laboral, mientras que los testimonios denuncian que algunos niños eran obligados a seguir comiendo incluso después de devolver los alimentos.

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Ofrecen ayuda a menores

A través de un comunicado, la ministra Edith Pariona expresó su rechazo a cualquier forma de violencia contra niñas y niños y dispuso la separación inmediata del personal involucrado, en aplicación del principio del interés superior del niño. Además, el ministerio informó que el caso fue derivado a las instancias competentes para determinar responsabilidades.

El MIMP también indicó que, mediante el Centro Emergencia Mujer (CEM), brindará atención integral especializada a los menores presuntamente afectados y a sus familias. Esta asistencia incluirá acompañamiento psicológico, social y legal durante el proceso de investigación.

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Defensoría y Fiscalía intervienen

Tras conocerse la denuncia, la Defensoría del Pueblo realizó una supervisión al wawa wasi y remitió el caso al Ministerio Público para que evalúe el inicio de las investigaciones.

La entidad adelantó que emitirá recomendaciones una vez concluida la inspección, mientras el MIMP aseguró que colaborará con las autoridades para esclarecer los hechos y garantizar la protección de los derechos de los niños.

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