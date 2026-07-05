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La participación de Austin Palao y Flavia Laos en el reality chileno 'Volverías con tu ex 2' continúa generando repercusión por los comentarios que han surgido fuera del programa. Esta vez, quien llamó la atención fue María Rosa Castro, madre del exintegrante de 'Combate', al compartir una publicación que muchos interpretaron como una indirecta dirigida a la influencer.

El revuelo comenzó luego de que la progenitora de los Palao reposteara en su cuenta de Instagram un video elaborado por una cuenta de seguidores de su hijo, en el que se hace referencia a la confesión de la artista peruana sobre una mentira relacionada con su ingreso al programa. La publicación rápidamente despertó comentarios entre los usuarios, quienes consideraron que el mensaje respaldaba la postura del exchico reality.

Madre de Austin Palao comparte reacción a video de Flavia Laos y su hijo.

Madre de Austin Palao comparte fuerte mensaje contra Flavia Laos

La publicación compartida por la madre de Austin Palao contenía un mensaje que cuestionaba la actitud de Flavia Laos durante el final de su relación con el modelo.

En el video difundido por una cuenta de fans podía leerse la frase: "Obviamente si mientes, no esperes terminar bien. Austin súper maduro, caballero, jamás dijo nada; sin embargo, le tira la mala. Igual el tiempo le da la razón, así que tiempo al tiempo".

El contenido fue republicado por María Rosa Castro en sus historias de Instagram, una acción que no pasó desapercibida para los seguidores de ambos personajes, ya que coincidió con la emisión de las escenas del reality en las que la expareja conversa sobre las circunstancias que marcaron el término de su romance.

¿Qué pasó entre Flavia Laos y Austin Palao en 'Volverías con tu ex 2'?

Durante una conversación emitida en 'Volverías con tu ex 2', Flavia Laos reconoció que cometió un error al no decirle la verdad a Austin Palao cuando recibió la propuesta para integrar un reality.

"Siento que la manera en cómo salimos de la relación no fue la mejor porque me llegó la propuesta del trabajo del reality y yo sé que te dije que era para mi hermana", expresó la influencer, admitiendo que decidió ocultar el verdadero destino de la oferta laboral.

Ante esa confesión, el menor de los Palao respondió que ya conocía la situación y que únicamente esperaba que fuera ella quien se sincerara. "Igual que sepas que yo ya lo sabía, simplemente estaba esperando que te puedas abrir conmigo y decirme lo que estaba pasando, pero sí tenía conocimiento que el reality iba a interesarte bastante", señaló.

Por su parte, la también actriz aseguró que nunca tuvo la intención de perjudicar a su entonces pareja y sostuvo que hizo todo lo posible para que la relación continuara. "En realidad, nunca quise hacerte daño, eso nunca estuvo en el camino. Tú sabes que traté hasta las últimas que esa relación funcione", sentenció.