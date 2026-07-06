Alejandra Baigorria asegura que Said Palao le contó detalles de su viaje a Argentina antes del ampay. Foto: Composición LR

Alejandra Baigorria asegura que Said Palao le contó detalles de su viaje a Argentina antes del ampay. Foto: Composición LR

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Alejandra Baigorria volvió a hablar sobre el polémico viaje de Said Palao a Argentina, que provocó una crisis en su matrimonio. En una entrevista con 'Día D', la empresaria aseguró que conocía los lugares en los que había estado su esposo antes de que las imágenes fueran difundidas públicamente en el programa de Magaly Medina.

La 'gringa de Gamarra' explicó que su relación está basada en la confianza y que ambos tienen libertad para viajar por separado. Asimismo, evitó profundizar en algunos aspectos de la polémica debido a que, según sostuvo, cualquier declaración suya podría ser interpretada como un intento de defender a su esposo.

Alejandra Baigorria asegura que conocía detalles del viaje de Said Palao

Durante la conversación, Alejandra fue consultada sobre si Said Palao le había contado en detalle lo ocurrido durante su viaje a Argentina. Como se recuerda, el influencer fue visto con Patricio Parodi y Mario Irivarren celebrando en un yate, acompañado de varias jóvenes, antes de que se difundieran las imágenes.

“Claro, obvio. Todos los lugares donde él ha estado yo sabía. Y a mí no me parece nada de malo. La gente me pregunta: ‘¿Y ahora él podría irse de viaje?’. Sí, y yo también. Lo que nosotros hablamos por interno no tenemos que comunicarlo”, expresó.

La exchica reality también precisó que sabía que Said se encontraba en una despedida de soltero y explicó que el malestar estuvo relacionado con la exposición pública que atravesó tras lo ocurrido, pero que finalmente lo perdonó.

“Lo que yo perdoné es la situación que yo pasé, porque uno es mediático. Entonces, uno no debe exponer a que la otra persona pase algo que pueda ser negativo para la otra persona. Si esto no hubiera salido, yo igual sabía dónde estaba, en una despedida de soltero”, manifestó.

Alejandra Baigorria defiende su decisión de continuar con Said Palao

En otro momento, Baigorria dejó en claro que fue ella quien decidió continuar con su matrimonio y aseguró estar dispuesta a afrontar las críticas que pueda recibir por ello.

“Diga lo que yo diga, siempre va a ser funable para mí. Lo que importa acá para mí es que estamos bien y que es mi decisión, y si me equivoco es mía y que si acierto y soy feliz y formo una familia espectacular, también es mía”, señaló.

Finalmente, reafirmó su decisión de continuar con Said Palao y sostuvo que confía en el vínculo que ambos mantienen. “Asumo y aguantaré todas las balas que me quieran caer, pero yo tomé la decisión de luchar por mi matrimonio, por algo en lo que yo confío y creí”, afirmó.