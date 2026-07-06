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Procuraduría General del Estado reúne a cerca de 300 juristas en proceso de selección

Proceso de selección. Evaluación forma parte de la Convocatoria N. ° 001-2026-PGE/CD para la designación de procuradores públicos y procuradores públicos adjuntos.

Proceso de evaluación.
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La Procuraduría General del Estado (PGE) realizó la prueba de conocimientos correspondiente a la Convocatoria N. ° 001-2026-PGE/CD, como parte del proceso de selección para la designación de procuradores públicos y procuradores públicos adjuntos.

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En esta etapa, un total de 287 abogados asistieron a la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República, donde rindieron el examen escrito previsto en el cronograma del proceso. Como resultado de esta prueba de conocimientos, 82 postulantes fueron aprobados y continuarán en la siguiente fase del proceso de selección.

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Los postulantes aprobados continuarán con las pruebas de confianza, orientadas a identificar aspectos actitudinales, conductuales y de idoneidad vinculados al perfil de la plaza convocada.

Estas pruebas comprenden la evaluación patrimonial, que permite verificar la situación patrimonial y la información declarada por el postulante; la evaluación socioeconómica, dirigida a identificar posibles conflictos de intereses en el ámbito familiar, empresarial, laboral o político; y la evaluación psicológica, que analiza habilidades intelectuales, rasgos de personalidad, juicio y manejo emocional frente a las exigencias profesionales y éticas del cargo.

Para conocer los resultados de la evaluación y acceder a más información sobre el proceso de selección, se puede ingresar al siguiente enlace: https://www.gob.pe/es/i/8138915.

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