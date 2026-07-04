Canadá vs Marruecos EN VIVO HOY: pronóstico, horario y dónde ver el partido de octavos de final del Mundial 2026
El gigante africano buscará dejar en el camino a uno de los anfitriones del Mundial 2026. Sigue la transmisión del partido Canadá vs Marruecos por el inicio de los octavos de final.
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Canadá vs Marruecos EN VIVO HOY | El primer partido de octavos de final del Mundial 2026 se disputará en el NRG de Houston, a partir de las 12.00 p. m. (hora peruana), y la transmisión estará a cargo de América TV. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.
Los anfitriones buscarán dar el golpe ante un equipo marroquí que se ha afianzado como uno de los firmes candidatos a levantar el título. El vencedor de esta serie medirá fuerzas contra el ganador del Francia vs Paraguay.
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¿A qué hora se juega Canadá vs Marruecos?
En territorio peruano, el duelo entre Canadá y Marruecos se podrá seguir desde las 12.00 p. m. Si te encuentras en otro país, puedes consultar la siguiente guía de horarios.
- Costa Rica, México: 11.00 a. m.
- Colombia, Ecuador: 12.00 p. m.
- Bolivia, Chile, Venezuela: 1.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 1.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 2.00 p. m.
- España: 7.00 p. m.
¿Dónde ver Canadá vs Marruecos por el Mundial 2026?
El duelo entre Canadá vs Marruecos, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, se podrá seguir por la señal de América TV (canal 4) en territorio. Por su parte DSports lo transmitirá para toda Sudamérica.
¿Dónde ver Canadá vs Marruecos online gratis?
Si deseas ver Canadá versus Marruecos online gratis, podrás hacerlo en las plataformas DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso.
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Alineaciones Canadá vs Marruecos: posibles formaciones
Estas son las posibles oncenas titulares de ambas selecciones para el partido de hoy en el Mundial 2026.
- Canadá: Crepeau; Johnston, Cornelius, De Fougerolles, Laryea; Buchanan, Saliba, Choiniere, Ahmed; David y Larin.
- Marruecos: Yassine Bono; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Neil El Aynaoui, Ayyoub Bouaddi; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss; Ismael Saibari.
Canadá vs Marruecos: pronóstico y cuotas
Las principales casas de apuestas dan como favorita a la selección de Marruecos.
- Betsson: gana Canadá (4,80), empate (3,45), gana Marruecos (1,88)
- Betano: gana Canadá (5,10), empate (3,55), gana Marruecos (1,83)
- Bet365: gana Canadá (4,50), empate (3,40), gana Marruecos (1,85)
- 1XBet: gana Canadá (4,97), empate (3,57), gana Marruecos (1,87)
- Caliente: gana Canadá (4,70), empate (3,50), gana Marruecos (1,84)
- Doradobet: gana Canadá (5,00), empate (3,46), gana Marruecos (1,85).