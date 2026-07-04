Flavia Laos sorprende al revelar el motivo que provocó su ruptura con Austin Palao: “Fue mi error”

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Tras varios años de especulaciones, Flavia Laos y Austin Palao finalmente revelaron qué fue lo que provocó el fin de su relación. La confesión se dio durante su reencuentro en el reality chileno '¿Volverías con tu ex?', donde ambos hablaron abiertamente de uno de los episodios más comentados de su historia sentimental.

Fue la propia influencer quien explicó que todo comenzó cuando decidió aceptar la propuesta para ingresar a un reality, pero no fue completamente honesta con el exchico reality. Según contó, aunque la invitación era para ella, le hizo creer que la convocada había sido su hermana. Esa situación terminó afectando la confianza entre ambos y marcó el desenlace de su romance.

Flavia Laos revela por qué terminó con Austin Palao

Durante su participación en '¿Volverías con tu ex?', Flavia Laos decidió hablar sin rodeos sobre el final de su historia con Austin Palao y reconoció cuál fue, según ella, el error que terminó marcando la relación.

“Salimos de esa relación, no fue la mejor, porque me llegó la propuesta del trabajo del reality y yo sé que te dije que era para mi hermana (...) Creo que fue mi error no decírtelo y esperar o prolongar un poco las cosas”, confesó la cantante.

Además, dejó en claro que no tiene intención de cambiar su versión de los hechos ni de suavizar lo ocurrido entre ambos. “Yo no vengo a adornar las cosas”, respondió Flavia a Austin, asegurando que afrontará con total sinceridad las conversaciones que se den dentro del reality.

Así reaccionó Austin Palao tras revelación de Flavia Laos

Austin Palao también dio su versión durante la conversación y sorprendió al revelar que, desde un principio, sabía que la invitación al reality había sido para Flavia Laos. Según explicó, nunca la confrontó porque esperaba que fuera ella quien decidiera contarle la verdad.

“Yo ya lo sabía. Solo estaba esperando que te pudieras abrir conmigo y decirme lo que estaba pasando. Pero sí tenía conocimiento de que el reality te iba a interesar bastante”, comentó el modelo.

Aunque, cuando anunciaron el fin de su relación hace tres años, ambos aseguraron que la decisión obedecía a que sus proyectos de vida iban por caminos distintos, el reciente reencuentro dejó al descubierto una realidad diferente. Los dos reconocieron que la separación estuvo lejos de producirse en buenos términos y que hubo situaciones que nunca habían contado públicamente.