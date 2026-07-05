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Austin Palao expone a Flavia Laos y revela que intentó regresar con él tras su separación: "Ha tratado la forma de volver"

Aunque aseguró que no mira al pasado, el modelo Austin Palao también admitió que aún existe una conexión con su expareja, Flavia Laos, y no descartó por completo volver con la cantante.

Flavia Laos y Austin Palao anunciaron su separación en noviembre de 2023.
Flavia Laos y Austin Palao anunciaron su separación en noviembre de 2023. | Foto: composición LR/Instagram/Mega
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El reencuentro de Austin Palao y Flavia Laos en el reality chileno ‘¿Volverías con tu ex? 2’ ha reavivado las tensiones de una relación que terminó hace tres años. La pareja, que en su momento fue una de las más mediáticas de la farándula peruana, volvió a verse frente a cámaras en medio de confesiones que han dado que hablar tanto en Perú como en Chile.

En este nuevo escenario televisivo, el hermano menor de Said Palao sorprendió al asegurar que fue la cantante quien buscó acercarse después de la ruptura. La declaración se suma a la polémica que ya había generado días atrás, cuando negó un romance con la chilena Fran Maira y afirmó que “hay que filtrar muy bien a las parejas”.

PUEDES VER: Austin Palao genera polémica en Chile al negar romance con Fran Maira ante Flavia Laos: “Hay que filtrar muy bien a las parejas”

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Austin Palao asegura que Flavia Laos intentó regresar con él

Durante una conversación en el reality, Austin Palao fue consultado directamente sobre la posibilidad de retomar su relación con Flavia Laos. El modelo respondió con firmeza que no se aferra al pasado. “Yo no soy un tipo que se detenga a mirar atrás. Yo cuando tomo una decisión…”, dejando en claro que no contempla regresar a lo ya vivido.

En ese mismo diálogo, Palao sorprendió al asegurar que Laos intentó acercarse nuevamente después de la ruptura. “No he hablado con ella hace tres años, pese a que ella me ha escrito y ha tratado la forma de volver”, afirmó, revelando que hubo intentos de contacto por parte de su expareja.

Aunque marcó distancia, Austin dejó entrever que no descarta del todo una nueva oportunidad. “Pero si algo he aprendido de la vida es que no hay que escupir al cielo”, señaló.

Más adelante, el chico reality reconoció que la conexión con Flavia sigue presente. “Lo que me pasó ayer fue que comenzamos a hablar y nos hemos cag*** de risa toda la noche… (tanta conexión) ahí sigue”, manifestó, admitiendo que la complicidad entre ambos no se ha perdido pese a los años de separación.

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