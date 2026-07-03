Magaly Medina destacó que la presión sobre Baigorria no proviene de sus comentarios, sino de sus propias elecciones en la vida. Fotos: captura/Youtube | Fotos: captura/Youtube

Magaly Medina destacó que la presión sobre Baigorria no proviene de sus comentarios, sino de sus propias elecciones en la vida. Fotos: captura/Youtube | Fotos: captura/Youtube

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Alejandra Baigorria aseguró que tomará acciones legales contra Magaly Medina para evitar que la periodista la siga atacando a nivel nacional. Como era de esperar, la noche del jueves 2 de julio, en su programa, la conductora de televisión no dudó en responderle y aprovechó para pedirle a la empresaria que se haga cargo de sus decisiones.

“Alejandra Baigorria estuvo en un podcast esta mañana, por supuesto, dándosela de víctima y hablando de cosas que realmente yo no entiendo ni tienen sentido. Victimizarse es una buena forma de hacerlo. Ella dice que ya no tolera que hablen de ella. Claro, no tolera que hablen de ella. Solo ella tiene que monetizar. Cuando monetiza, dice ‘sí hablen, ‘pero por favor hablen bonito’. Ah, porque si no, no”, indicó la conductora de ATV.

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Magaly Medina cuestiona a Alejandra Baigorria

Tras mostrar las declaraciones de Alejandra Baigorria en el pódcast 'Sin más que decirlo', Magaly Medina no tuvo reparos en cuestionarla por sus amenazas de demanda. “Es el típico ejemplo de una persona que no se puede responsabilizar de las decisiones que toma en la vida. Tienes que entender, Alejandra, que victimizarse no está bien. ¿Yo tacándote? Tendrías que probar eso. Es diferente a criticándote, comentando tus malas decisiones y diciendo nuestra opinión sobre lo que nos parece tu boda, tus enamorados, el término de tus relaciones”, indicó.

Asimismo, Medina aseguró que Alejandra Baigorria hizo un circo del fin de su relación con Guty Carrera. “¿O ya no se acuerda? Demandas van y demandas vienen, años de años en una lucha. Responsabilízate por todas las decisiones que tomas en tu vida. Eso es madurar y ser una persona que toma el control de su vida. Si tienes algunos vacíos emocionales que tratas de llenar echándole la culpa al resto, quiere decir que necesitas mucha ayuda”, agregó.

Finalmente, la conductora de 'Magaly TV: la firme' sostuvo que no tiene la culpa de sus fracasos sentimentales y le recriminó sentirse omnipotente. “Tranquilízate y no me amenaces. No me amenaces al estilo de bandas criminales. Tienes todo el derecho de demandar pero antes piensa a quién responsabilizas por tus actos (...) A mí no me amenaces, a mí no me asustas tampoco. No vengas con aires de delincuente y ese comportamiento es delincuencial. Mira tu vida y cómo la manejas”, concluyó.