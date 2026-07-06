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Renzo Costa celebró sus 53 años con una exclusiva e íntima reunión, rodeado de familiares y amigos cercanos. Entre los invitados destacaron Magaly Medina y su esposo, Alfredo Zambrano, quien terminó convirtiéndose en uno de los protagonistas de la velada al sorprender al empresario con una emotiva interpretación musical. El especial momento fue compartido por la conductora de televisión a través de sus historias de Instagram, donde mostró parte de la celebración.

El llamado Rey de los cueros disfrutó de su cumpleaños junto con su pareja, Thalía Alva, madre de sus dos hijos gemelos, en una fiesta que también contó con la presencia de mariachis. Uno de los instantes más comentados ocurrió cuando el notario y esposo de la Urraca tomó el micrófono y le dedicó la canción '¿Para qué me haces llorar?'.

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Alfredo Zambrano emocionó a Renzo Costa con una inesperada serenata

La celebración estuvo marcada por un ambiente familiar y cercano entre los invitados. Renzo Costa optó por festejar un año más de vida con una reunión privada, lejos de los grandes eventos públicos, en la que compartió con sus amistades más cercanas y sus seres queridos.

A través de sus historias de Instagram, Magaly Medina mostró el instante en que Alfredo Zambrano sorprendió al empresario al cantar en medio de la celebración. El notario demostró una vez más su gusto por la música y recibió los aplausos de los presentes por su interpretación. Mientras cantaba, la pareja del empresario permanecía a su lado y lo abrazaba.

Renzo Costa disfruta una nueva etapa junto a Thalía Alva y sus hijos

Más allá de la celebración de su cumpleaños, Renzo Costa atraviesa uno de los momentos más estables de su vida personal. El empresario comparte actualmente su vida con Thalía Alva, con quien ha formado una familia tras el nacimiento de sus dos hijos gemelos.

Pese a que durante varios años su vida sentimental estuvo ligada a figuras mediáticas como Brunella Horna y Sully Sáenz, el Rey de los cueros prefiere mantener un perfil mucho más reservado. Su relación con la madre de sus hijos se ha desarrollado con discreción, alejada de la exposición pública, una decisión que ambos han mantenido desde el inicio de su romance.

La joven, quien tiene 25 años, mantiene una actividad limitada en redes sociales y evita compartir detalles de su vida privada. La diferencia de edad de 28 años con Renzo Costa nunca ha representado un obstáculo para la pareja, que actualmente disfruta de una relación sólida y de esta nueva etapa familiar.