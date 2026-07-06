HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO

Keiko Fujimori presidenta electa y archivan acusación contra Ollanta y Nadine | Arde Troya con Juliana Oxenford

Política

Contraloría inicia diligencias en el MTPE por acusación contra Freddy Solano por presunta falsificación de documentos

El Órgano de Control Institucional inició la recopilación de información en el MTPE tras revelarse que el ministro habría presentado un certificado laboral presuntamente falso para cumplir con el perfil exigido por el Estado.

Ministro de Trabajo, Freddy Solano, es acusado de presentar documentación falsa para acceder a altos cargos en el Estado.
Ministro de Trabajo, Freddy Solano, es acusado de presentar documentación falsa para acceder a altos cargos en el Estado. | MTPE
Escuchar
Resumen
Compartir

La Contraloría General de la República inició una investigación en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) tras darse a conocer que el actual ministro, Freddy Solano, utilizó un certificado de trabajo presuntamente falso con el fin de cumplir los requisitos para ocupar altos cargos en el Estado.

Únete a nuestro canal de política y economía

A través de un oficio firmado por el titular del Órgano de Control Institucional (OCI), Javier Toribio Reyes, se notificó al ministro sobre el inicio de la recolección de información. La institución detalló que la fiscalización se centra en el procedimiento disciplinario "por la presunta presentación de documentación para acreditar requisitos de acceso a un cargo público", según se lee en el documento oficial.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI DA SU PRIMERA ENTREVISTA COMO PRESIDENTA ELECTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Oficio de la Contraloria General de la República

Oficio de la Contraloria General de la República

La denuncia

El programa Cuarto Poder reveló irregularidades en el expediente que Solano presentó para asumir la jefatura de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil). Para acceder a ese puesto, el Estado le exigía acreditar cinco años de experiencia en funciones de jefatura.

El ministro consignó un certificado que aseguraba que trabajó como jefe legal de la empresa Service JCU S.R.L. entre 2016 y 2017. Sin embargo, el gerente general de dicha compañía, Carlos Ubillus Urbina, envió una carta oficial al Ministerio de Trabajo negando ese vínculo.

"El certificado no fue emitido por nuestra compañía. El logotipo, el membrete y la firma han sido adulterados", precisó el empresario.

Especialistas señalaron que, sin los años de experiencia que otorgaba ese documento, el hoy ministro no habría cumplido el perfil mínimo para ser contratado en Sunafil, puesto que le sirvió para ocupar otros cargos con sueldos de hasta S/19.000 mensuales en entidades como Corpac y Promperú.

Descargos de la defensa

Pese a las evidencias documentales presentadas por la empresa privada, la defensa legal del ministro Freddy Solano rechazó las acusaciones. Su abogada, Sara Lozano, indicó que el ministro sí laboró en Service JCU S.R.L. en la ciudad de Trujillo y negó la existencia de papeles falsificados.

"Será el Ministerio Público el que determine la autenticidad del certificado dentro de la investigación correspondiente", manifestó la abogada.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Contraloría advierte que el crédito suplementario de S/9,596 millones no explica su impacto en las cuentas fiscales

Contraloría advierte que el crédito suplementario de S/9,596 millones no explica su impacto en las cuentas fiscales

LEER MÁS
Contraloría: 10 gobiernos regionales no asignan presupuesto suficiente para fiscalizar su propia gestión

Contraloría: 10 gobiernos regionales no asignan presupuesto suficiente para fiscalizar su propia gestión

LEER MÁS
Indumentaria policial está almacenada desde hace 10 meses y peligra por deterioro, según Contraloría

Indumentaria policial está almacenada desde hace 10 meses y peligra por deterioro, según Contraloría

LEER MÁS
Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

LEER MÁS
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia": este es el nombre oficial del 2026 en Perú

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia": este es el nombre oficial del 2026 en Perú

LEER MÁS
Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
En caso del Gasoducto, archivan acusación contra Ollanta Humala y Nadine Heredia con Ley Procrimen

En caso del Gasoducto, archivan acusación contra Ollanta Humala y Nadine Heredia con Ley Procrimen

LEER MÁS
Keiko Fujimori llega a la presidencia con la Corte IDH como adversaria declarada

Keiko Fujimori llega a la presidencia con la Corte IDH como adversaria declarada

LEER MÁS
Roberto Sánchez tras victoria de Keiko FujimorI: "Nace con profunda ilegitimidad y rechazo por la mayoría del Perú"

Roberto Sánchez tras victoria de Keiko FujimorI: "Nace con profunda ilegitimidad y rechazo por la mayoría del Perú"

LEER MÁS
Fiscalía inicia investigación contra Guido Bellido, Alex Paredes, Esdras Medina y Edgar Tello por presuntos sobornos

Fiscalía inicia investigación contra Guido Bellido, Alex Paredes, Esdras Medina y Edgar Tello por presuntos sobornos

LEER MÁS
Obras conversa con Fuerza Popular por la Mesa Directiva del nuevo Congreso bicameral

Obras conversa con Fuerza Popular por la Mesa Directiva del nuevo Congreso bicameral

LEER MÁS
‘Palpatine’, el narco colombiano que preparó 700 kg. de cocaína para el Mundial

‘Palpatine’, el narco colombiano que preparó 700 kg. de cocaína para el Mundial

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025