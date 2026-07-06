Contraloría inicia diligencias en el MTPE por acusación contra Freddy Solano por presunta falsificación de documentos

Ministro de Trabajo, Freddy Solano, es acusado de presentar documentación falsa para acceder a altos cargos en el Estado. | MTPE

Ministro de Trabajo, Freddy Solano, es acusado de presentar documentación falsa para acceder a altos cargos en el Estado. | MTPE

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La Contraloría General de la República inició una investigación en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) tras darse a conocer que el actual ministro, Freddy Solano, utilizó un certificado de trabajo presuntamente falso con el fin de cumplir los requisitos para ocupar altos cargos en el Estado.

A través de un oficio firmado por el titular del Órgano de Control Institucional (OCI), Javier Toribio Reyes, se notificó al ministro sobre el inicio de la recolección de información. La institución detalló que la fiscalización se centra en el procedimiento disciplinario "por la presunta presentación de documentación para acreditar requisitos de acceso a un cargo público", según se lee en el documento oficial.

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Oficio de la Contraloria General de la República

La denuncia

El programa Cuarto Poder reveló irregularidades en el expediente que Solano presentó para asumir la jefatura de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil). Para acceder a ese puesto, el Estado le exigía acreditar cinco años de experiencia en funciones de jefatura.

El ministro consignó un certificado que aseguraba que trabajó como jefe legal de la empresa Service JCU S.R.L. entre 2016 y 2017. Sin embargo, el gerente general de dicha compañía, Carlos Ubillus Urbina, envió una carta oficial al Ministerio de Trabajo negando ese vínculo.

"El certificado no fue emitido por nuestra compañía. El logotipo, el membrete y la firma han sido adulterados", precisó el empresario.

Especialistas señalaron que, sin los años de experiencia que otorgaba ese documento, el hoy ministro no habría cumplido el perfil mínimo para ser contratado en Sunafil, puesto que le sirvió para ocupar otros cargos con sueldos de hasta S/19.000 mensuales en entidades como Corpac y Promperú.

Descargos de la defensa

Pese a las evidencias documentales presentadas por la empresa privada, la defensa legal del ministro Freddy Solano rechazó las acusaciones. Su abogada, Sara Lozano, indicó que el ministro sí laboró en Service JCU S.R.L. en la ciudad de Trujillo y negó la existencia de papeles falsificados.

"Será el Ministerio Público el que determine la autenticidad del certificado dentro de la investigación correspondiente", manifestó la abogada.