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En 2021, 'Esto es guerra' sorprendió a su audiencia al dejar de lado, por un momento, las tradicionales competencias para apostar por 'La academia: desafío y fama', una producción que combinó drama, romance y misterio con los propios integrantes del reality como protagonistas. La propuesta llamó rápidamente la atención por su estética y desarrollo, pues muchos televidentes encontraron evidentes similitudes con la exitosa serie española 'Elite' de Netflix, al presentar a los llamados 'guerreros' convertidos en estudiantes de una exclusiva institución educativa.

Sin embargo, el experimento televisivo no estuvo exento de polémica. Desde su estreno, usuarios en redes sociales cuestionaron las semejanzas con la producción española y criticaron que varios participantes, cuya edad superaba ampliamente la de los personajes que interpretaban, dieran vida a alumnos. A ello se sumaron comentarios sobre algunas escenas románticas y el tono de la historia, lo que generó un intenso debate entre quienes respaldaban la apuesta por innovar y quienes consideraban que el formato no era apropiado para el horario familiar.

'La academia: desafío y fama': ¿de qué trató el innovador segmento de EEG que solo duró una temporada?

Con el objetivo de renovar su propuesta y captar la atención del público, 'Esto es guerra' estrenó en septiembre de 2021 'La academia: desafío y fama', un segmento que fusionó el formato de reality con una serie de ficción. A diferencia de las tradicionales competencias del programa, los participantes asumieron personajes y desarrollaron una historia ambientada en una exclusiva institución educativa, donde no faltaron los romances, las rivalidades, las traiciones y los secretos.

La trama era protagonizada por los propios integrantes del reality, quienes interpretaban a estudiantes y docentes de la academia. A lo largo de los episodios, el público siguió diversas historias sentimentales, conflictos entre compañeros y giros dramáticos que, en muchos casos, estaban inspirados en situaciones que los concursantes habían protagonizado fuera de cámaras, lo que difuminó la línea entre la ficción y la realidad.

La producción también incorporó una puesta en escena distinta a la habitual, con sets especialmente diseñados para recrear salones de clase, pasillos y otros espacios escolares. Además, cada capítulo era presentado como una serie televisiva, con una narrativa continua que se desarrollaba de lunes a viernes y mantenía expectantes a los seguidores del programa.

Paloma Fiuza, Melissa Loza, Mario Irivarren, Alejandra Baigorria, Said Palao y más protagonizaron la serie, que fue transmitida en el horario estelar de América Televisión. El segmento concluyó en diciembre de 2021 y, aunque en su momento se especuló con una posible continuación, el reality retomó posteriormente su formato habitual de competencias y no volvió a apostar por una propuesta de ficción de características similares.

Usuarios criticaron 'La academia: desafío y fama' en redes

El estreno de 'La academia: desafío y fama' no pasó desapercibido en redes sociales. Apenas se emitieron los primeros capítulos, decenas de usuarios comenzaron a comentar el nuevo formato de 'Esto es guerra', comparándolo con la serie española 'Elite'. Para muchos televidentes, la ambientación, el vestuario, los conflictos entre estudiantes e incluso algunos recursos narrativos recordaban a la exitosa producción de Netflix.

Otra de las principales observaciones estuvo relacionada con el elenco. Varios internautas cuestionaron que los integrantes del reality, muchos de ellos con más de 30 años, interpretaran a adolescentes de una institución educativa. En plataformas como 'X' (antes Twitter) y Facebook también se multiplicaron los memes y las publicaciones que ironizaban sobre la edad de los participantes y sus actuaciones dentro de la historia.

Reparto femenino de 'La academia: desafío y fama' de 'Esto es guerra'.

Asimismo, algunas escenas románticas y los besos entre los personajes fueron motivo de debate, ya que un sector del público consideró que este tipo de contenido no era adecuado para el horario familiar en el que se emitía el programa. En contraste, otros usuarios destacaron que EEG intentara innovar con una propuesta distinta a las competencias tradicionales que lo caracterizaron durante varios años.

Pese a las críticas, el segmento logró convertirse en uno de los temas más comentados del programa durante su emisión. Cada nuevo episodio generaba reacciones entre los seguidores del reality, quienes seguían de cerca tanto la historia de ficción como las referencias a situaciones reales que involucraban a los propios participantes.