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Salma Hayek se convierte en abuela por primera vez y presenta a su nieto: “¡Panchito!”

La actriz mexicana Salma Hayek vive una nueva etapa familiar tras la llegada del pequeño François, hijo de su hijastro, y compartió con sus seguidores la emoción de tenerlo por primera vez en brazos.

Salma Hayek es una de las actrices más importantes de Hollywood. Foto: TV Azteca.
Salma Hayek es una de las actrices más importantes de Hollywood. Foto: TV Azteca.
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Salma Hayek vive una nueva y emocionante etapa en su vida familiar. La actriz mexicana, de 59 años, se convirtió en abuela por primera vez tras el nacimiento del hijo de su hijastro, François Pinault Jr., y su esposa, Lara Cosima Henckel von Donnersmarck.

La artista no ocultó su felicidad y presentó públicamente al pequeño a través de sus redes sociales. En un tierno video, Hayek aparece cargando al bebé y hablándole en español, mientras revela el cariñoso apodo que decidió ponerle: 'Panchito'.

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Salma Hayek presenta a su primer nieto y revela su tierno apodo

Salma Hayek compartió el domingo 16 de agosto un video en el que aparece sosteniendo a su nieto y disfrutando de sus primeros momentos como abuela. La actriz explicó que el bebé recibió el nombre de François, siguiendo una tradición familiar, pero ella decidió llamarlo cariñosamente 'Panchito'.

Estamos bendecidos de dar la bienvenida a la cuarta generación viva de François. Aunque lo llamaré Panchito. Parece que le encanta y yo no puedo amarlo más, escribió la intérprete junto a las imágenes del pequeño.

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¿Quién es el hijo de Salma Hayek que la convirtió en abuela?

El bebé es el primer hijo de François Pinault Jr., uno de los hijos que François-Henri Pinault, esposo de Salma Hayek, tuvo antes de su relación con la actriz. El pequeño nació fruto de la relación de François Jr. con Lara Cosima Henckel von Donnersmarck, quien también compartió imágenes de esta nueva etapa familiar.

Salma Hayek está casada con François-Henri Pinault desde 2009 y tiene una hija con él, Valentina Paloma, de 18 años. Además, asumió el papel de madrastra de los otros tres hijos de su esposo, por lo que la llegada de su primer nieto representa un nuevo capítulo dentro de su familia ensamblada.

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