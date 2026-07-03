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Karina Rivera abrió un capítulo muy íntimo de su vida al compartir públicamente una experiencia que había permanecido en reserva durante años. La reconocida conductora y animadora infantil reveló que sufrió la pérdida de un bebé cuando aún desconocía que estaba embarazada, una confesión que realizó durante una entrevista y que conmovió a sus seguidores por la sensibilidad de su relato.

La expareja del actor Orlando Fundichely explicó que, aunque siempre ha dicho que es madre de tres hijos, en realidad considera que fueron cuatro los bebés que llevó en su vientre. Con emoción, detalló que mantiene vivo el recuerdo de ese hijo con un pequeño símbolo que la acompaña a diario y que representa el vínculo que conserva con él.

Karina Rivera revela que perdió un bebé hace varios años

Durante una conversación con Claudia Portocarrero, la conductora hizo una pausa para compartir una historia que nunca antes había contado en público. La presentadora explicó que sufrió una pérdida gestacional después del nacimiento de su hijo Alejandro y que, desde entonces, decidió darle un lugar especial dentro de la historia de su familia.

"Yo tuve una pérdida, así que hay que reconocer a ese bebé que no llegó después de Alejandro. Son cuatro en realidad… tengo una piedrita que tengo siempre conmigo, en mi bata, cada vez que yo toco esa piedrita mando besos al cielo para ese bebé. Hay que tenerlo en cuenta. Yo nunca lo había contado. Es la primera vez", expresó.

Con ese testimonio, la animadora infantil explicó el significado que tiene esa piedra en su vida cotidiana. Para ella, representa una forma de mantener presente al bebé que no llegó a nacer y de rendirle un homenaje personal, un gesto que ha conservado en silencio durante muchos años.

"No sabía que estaba embarazada": la dura confesión de Karina Rivera

La conductora también recordó que, cuando ocurrió la pérdida, no comprendió completamente lo sucedido porque el embarazo se encontraba en una etapa muy temprana. Según explicó, fue después cuando decidió reconocer a ese bebé como parte de su historia familiar.

"En ese momento, como fue temprano, no lo entendí realmente. No me afectó, 'lo que pasó fue que tuviste una pérdida', no sabía que estaba embarazada, pero lo cuento como bebé porque fueron 4 en mi vientre, pero hay tres. Creo que los que no llegaron, así sea días de gestación hay que tomarlos en cuenta porque tus hijos tienen un orden en la vida. Alejandro el mayor, ahí viene el angelito, luego Doris y al final, Luciana", manifestó.