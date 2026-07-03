HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Karina Rivera, expareja del actor Orlando Fundichely, conmueve al revelar que sufrió la pérdida de su bebé: "Besos al cielo"

"El angelito", expresó Karina Rivera al referirse al bebé que nunca pudo tener en brazos. La presentadora de televisión sorprendió a todos al contar por primera vez esta dura experiencia que marcó su vida.

Karina Rivera recordó con profundo pesar la pérdida de su bebé. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Instagram
Karina Rivera recordó con profundo pesar la pérdida de su bebé. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Instagram
Escuchar
Resumen
Compartir

Karina Rivera abrió un capítulo muy íntimo de su vida al compartir públicamente una experiencia que había permanecido en reserva durante años. La reconocida conductora y animadora infantil reveló que sufrió la pérdida de un bebé cuando aún desconocía que estaba embarazada, una confesión que realizó durante una entrevista y que conmovió a sus seguidores por la sensibilidad de su relato.

La expareja del actor Orlando Fundichely explicó que, aunque siempre ha dicho que es madre de tres hijos, en realidad considera que fueron cuatro los bebés que llevó en su vientre. Con emoción, detalló que mantiene vivo el recuerdo de ese hijo con un pequeño símbolo que la acompaña a diario y que representa el vínculo que conserva con él.

PUEDES VER: Karina Rivera se lamenta al anunciar la muerte de querida integrante de su programa ‘Karina y Timoteo’

lr.pe

Karina Rivera revela que perdió un bebé hace varios años

Durante una conversación con Claudia Portocarrero, la conductora hizo una pausa para compartir una historia que nunca antes había contado en público. La presentadora explicó que sufrió una pérdida gestacional después del nacimiento de su hijo Alejandro y que, desde entonces, decidió darle un lugar especial dentro de la historia de su familia.

"Yo tuve una pérdida, así que hay que reconocer a ese bebé que no llegó después de Alejandro. Son cuatro en realidad… tengo una piedrita que tengo siempre conmigo, en mi bata, cada vez que yo toco esa piedrita mando besos al cielo para ese bebé. Hay que tenerlo en cuenta. Yo nunca lo había contado. Es la primera vez", expresó.

Con ese testimonio, la animadora infantil explicó el significado que tiene esa piedra en su vida cotidiana. Para ella, representa una forma de mantener presente al bebé que no llegó a nacer y de rendirle un homenaje personal, un gesto que ha conservado en silencio durante muchos años.

PUEDES VER: Ricardo Bonilla, el popular Timoteo, revela su deseo de juntar a María Pía Copello y Karina Rivera en el cine: "Ahora que se han reconciliado"

lr.pe

"No sabía que estaba embarazada": la dura confesión de Karina Rivera

La conductora también recordó que, cuando ocurrió la pérdida, no comprendió completamente lo sucedido porque el embarazo se encontraba en una etapa muy temprana. Según explicó, fue después cuando decidió reconocer a ese bebé como parte de su historia familiar.

"En ese momento, como fue temprano, no lo entendí realmente. No me afectó, 'lo que pasó fue que tuviste una pérdida', no sabía que estaba embarazada, pero lo cuento como bebé porque fueron 4 en mi vientre, pero hay tres. Creo que los que no llegaron, así sea días de gestación hay que tomarlos en cuenta porque tus hijos tienen un orden en la vida. Alejandro el mayor, ahí viene el angelito, luego Doris y al final, Luciana", manifestó.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Karina Rivera confiesa que tocó fondo por ruptura con el actor Orlando Fundichely: “Entré en profunda depresión”

Karina Rivera confiesa que tocó fondo por ruptura con el actor Orlando Fundichely: “Entré en profunda depresión”

LEER MÁS
Karina Rivera se lamenta al anunciar la muerte de querida integrante de su programa ‘Karina y Timoteo’

Karina Rivera se lamenta al anunciar la muerte de querida integrante de su programa ‘Karina y Timoteo’

LEER MÁS
Ricardo Bonilla, el popular Timoteo, revela su deseo de juntar a María Pía Copello y Karina Rivera en el cine: "Ahora que se han reconciliado"

Ricardo Bonilla, el popular Timoteo, revela su deseo de juntar a María Pía Copello y Karina Rivera en el cine: "Ahora que se han reconciliado"

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Melissa Klug confiesa que a ella y a su pareja, Jesús Barco, les diagnosticaron compleja enfermedad: "He sido medicada"

Melissa Klug confiesa que a ella y a su pareja, Jesús Barco, les diagnosticaron compleja enfermedad: "He sido medicada"

LEER MÁS
Deysi Araujo pone en venta su departamento en San Isidro tras ser retirada de piscina con sus amigas: "Para que esa gente se quede tranquila"

Deysi Araujo pone en venta su departamento en San Isidro tras ser retirada de piscina con sus amigas: "Para que esa gente se quede tranquila"

LEER MÁS
Jackson Mora, exesposo de Tilsa Lozano, es detenido por presunta participación en banda criminal involucrada en millonario fraude informático

Jackson Mora, exesposo de Tilsa Lozano, es detenido por presunta participación en banda criminal involucrada en millonario fraude informático

LEER MÁS
Tula Rodríguez deja en shock al revelar su verdadera edad en su cumpleaños: así reaccionó Laura Huarcayo

Tula Rodríguez deja en shock al revelar su verdadera edad en su cumpleaños: así reaccionó Laura Huarcayo

LEER MÁS
Magaly Medina enfrenta en vivo a Alejandra Baigorria por fuerte amenaza en su contra: "Ese comportamiento es delincuencial"

Magaly Medina enfrenta en vivo a Alejandra Baigorria por fuerte amenaza en su contra: "Ese comportamiento es delincuencial"

LEER MÁS
Tula Rodríguez recibe especial dedicatoria de productor de televisión tras ser vinculados: "Harto cariño y respeto"

Tula Rodríguez recibe especial dedicatoria de productor de televisión tras ser vinculados: "Harto cariño y respeto"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025