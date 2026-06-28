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El cumpleaños de Sergio Baigorria estuvo marcado por una sorpresa que preparó su hermana Alejandra durante su estadía en El Ñuro, Piura. La empresaria quiso hacer de la fecha un momento inolvidable y compartió este gesto con sus seguidores a través de sus redes sociales.

Más allá de la celebración, lo que terminó captando la atención fue el emotivo mensaje que la empresaria le dedicó a su hermano y socio, lo que dejó en evidencia el fuerte vínculo y el cariño que los une.

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Alejandra Baigorria sorprendió a su hermano con una celebración en Piura

Sergio Baigorria vivió un cumpleaños que difícilmente olvidará gracias a la sorpresa que le preparó Alejandra Baigorria durante su viaje por El Ñuro, en Piura. Sin sospechar nada, el joven aceptó acompañar a su hermana a una supuesta sesión de fotos, pero al llegar al lugar descubrió que todo había sido organizado para celebrar un año más de vida junto a sus familiares y personas más cercanas.

La empresaria mostró algunos pasajes de la celebración en sus redes sociales, donde también aprovechó para dedicarle un sentido mensaje. "Feliz cumpleaños a mi hermano, compañero, socio, confidente. Te quiero mucho, siempre estaré para ti en los buenos y, sobre todo, en los malos momentos", escribió, dejando en evidencia el estrecho vínculo que mantienen.

Alejandra Baigorria y la fuerte advertencia a su hermano

El mensaje no solo estuvo cargado de cariño, sino también del estilo directo que caracteriza a Alejandra Baigorria. Antes de finalizar su dedicatoria, la empresaria lanzó una frase que provocó risas entre sus seguidores y reflejó la confianza que existe entre ambos.

"Todo lo que yo te digo es por tu bien, así que hazme caso, carajo", escribió, demostrando la complicidad y el buen humor que comparte con su hermano.