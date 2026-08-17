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Vanessa Silva, recordada por interpretar a Alma en la telenovela 'Luz de Luna', sorprendió a sus seguidores al anunciar que está embarazada y se convertirá en madre por primera vez. La actriz venezolana tiene tres meses de gestación y compartió la feliz noticia junto a su esposo, el músico venezolano José Luis Graterol, con quien se mostró ilusionada por esta nueva etapa de sus vidas.

"Un nuevo capítulo en nuestras vidas. Nuestr@ bebé del amor, eres un sueño hecho realidad. Te amamos con todo nuestro corazón y te estamos esperando con mucha ilusión", escribió la artista en sus redes sociales. Además, acompañó sus palabras con un video en el que aparece junto a su esposo mientras ambos sostienen la ecografía de su bebé.

Vanessa Silva revela detalles de su embarazo

Tras anunciar su embarazo, Vanessa Silva utilizó sus estados de Instagram para compartir algunos detalles de cómo viene viviendo los primeros meses de gestación. La actriz contó que su barriga todavía no se nota demasiado, aunque espera que pronto empiece a ser más evidente. "La panza todavía escondida, aunque no debe tardar en salir, me despierto sin barriga pero a medida que pasa el día me voy inflamando", escribió la recordada Alma de 'Luz de Luna'.

Además, la actriz respondió algunas preguntas de sus seguidores mediante la tradicional caja de preguntas de Instagram. Entre las revelaciones que realizó, Vanessa Silva contó que el próximo 29 de agosto dará a conocer el género de su bebé, por lo que sus seguidores deberán esperar hasta esa fecha para conocer si tendrá un niño o una niña.

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Vanessa Silva cuenta cómo fue la búsqueda de su primer bebé

Vanessa Silva también reveló que su embarazo fue planeado junto a José Luis Graterol. La actriz explicó que ambos conversaron ampliamente sobre la posibilidad de tener un hijo y que ella tenía muchas ganas de convertirse en madre. "Empezamos a 'buscar bebé' y a los 20 días de dejar de cuidarnos ya estábamos embarazados", contó.

La actriz también reflexionó sobre lo que significa para ella asumir la maternidad y aseguró que se siente preparada para esta nueva responsabilidad. "Planeamos cada segundo. Hablamos muchísimo al respecto porque tener un hijo es una responsabilidad enorme pero ya siento que tengo todas las herramientas para ser mamá", manifestó.