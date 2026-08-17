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Paolo Guerrero sorprendió a sus seguidores luego de volver a seguir en Instagram a su expareja Alondra García Miró y repostear una de sus publicaciones. Sin embargo, la ilusión de algunos usuarios duró poco, pues el futbolista aseguró posteriormente, mediante un comunicado, que sus redes sociales habían sido hackeadas y pidió disculpas por el inconveniente.

La explicación del futbolista de Alianza Lima no convenció a los internautas, quienes cuestionaron la versión. En medio de las reacciones, las publicaciones de la modelo se llenaron de mensajes relacionados con el popular 'Depredador'. "Paolín no te supera", "Saludos a Paolo porque por aquí debe andar" y "Alondra, fuiste y serás el amor de Paolo" fueron algunas de las hilarantes frases que los usuarios escribieron.

Comentarios a Paolo Guerrero. Foto: TikTok

Usuarios reaccionan a las publicaciones de Alondra García Miró tras error de Paolo Guerrero

La situación generó diversas reacciones en las redes sociales de Alondra García Miró, especialmente en sus publicaciones de TikTok. Los usuarios aprovecharon el revuelo generado por la actividad de Paolo Guerrero en Instagram para dejarle curiosos mensajes a la modelo, quien actualmente se encuentra en Francia, según mostró en sus propias publicaciones.

Entre los comentarios que más llamaron la atención estuvo uno que hacía referencia directamente a la explicación brindada por el futbolista: "Se le fue el dedo al hacker". Otro usuario escribió: "No solo Paolo, hasta Mario (Irivarren) no la supera", en referencia a las exparejas de la modelo.

Comentarios a Paolo Guerrero. Foto: TikTok

Alondra García Miró y su relación con su novio español

La modelo mantiene una relación con el empresario español Francisco Alister Moreno, de 42 años. La modelo lleva más de cuatro años junto a él y, en diferentes oportunidades, ha expresado su ilusión de formar una familia. “Me hace ilusión el matrimonio, en ese sentido soy bien tradicional. Creo que hoy en día la convivencia es un súper compromiso, es como el sello del amor. He crecido así, mis papás son casados, creo en el matrimonio y en el amor”, expresó la exchica reality en declaraciones para 'América espectáculos'.

En aquella oportunidad, la influencer también habló sobre la posibilidad de ser madre y dejó claro que, aunque es un proyecto que desea para el futuro, actualmente se encuentra enfocada en disfrutar de su presente. “No lo he pensado… Claro que quiero ser mamá, pero ahorita no. Estoy súper bien, me siento feliz y plena. Por ahora no”, agregó.