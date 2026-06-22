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Hijo de 9 años de Liam Payne heredará los US$/29 millones que dejó el cantante

A casi dos años de la muerte de Liam Payne, exintegrante de One Direction, documentos judiciales revelan cómo se administra su fortuna de más de 21 millones de libras esterlinas.

Liam Payne falleció a los 31 años el 16 de octubre de 2024 en Buenos Aires. Foto: Deadline.
Liam Payne falleció a los 31 años el 16 de octubre de 2024 en Buenos Aires. Foto: Deadline.
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A dos años de la muerte de Liam Payne, se han revelado nuevos alcances sobre el manejo de la fortuna que dejó el exintegrante de One Direction, según documentos presentados ante el Tribunal Supremo del Reino Unido. El heredero universal es Bear Payne, el hijo de 9 años que el cantante tuvo con la artista Cheryl Tweedy. El patrimonio asciende a cerca de 22 millones de libras esterlinas, lo que supera los 29 millones de dólares.

De acuerdo con información difundida por Daily Mail, una reciente decisión judicial abrió la posibilidad de que una parte de ese dinero pueda ser utilizada desde ahora en beneficio del menor, especialmente para cubrir gastos vinculados a su cuidado y futuro. En tanto, el resto del patrimonio seguirá bajo administración en un fideicomiso, el cual se mantendrá activo hasta que el hijo del cantante cumpla la mayoría de edad, momento en el que podrá disponer del total de la herencia.

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¿Quién maneja la fortuna que dejó Liam Payne?

Tras la muerte de Liam Payne en octubre de 2024, su patrimonio quedó sin una disposición testamentaria, lo que activó el proceso legal de sucesión bajo la legislación británica. Al no existir matrimonio ni unión civil vigente, la totalidad de sus bienes pasó directamente a su hijo Bear, de acuerdo con la normativa vigente.

La administración de ese patrimonio fue encargada meses después a dos figuras: Cheryl Tweedy, madre del menor y expareja del cantante, y el abogado especializado en música Richard Bray, quienes fueron designados por la justicia en mayo de 2025.

En un primer momento, su función se limitaba a la conservación y protección de los activos del artista. No obstante, una reciente resolución judicial modificó ese alcance y ahora les permite destinar parte del dinero al bienestar del menor.

Según los documentos actualizados, la herencia fue recalculada y asciende a 21,8 millones de libras esterlinas, una cifra algo menor a la estimación inicial realizada tras el fallecimiento del exintegrante de One Direction.

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