Hijo de 9 años de Liam Payne heredará los US$/29 millones que dejó el cantante
A casi dos años de la muerte de Liam Payne, exintegrante de One Direction, documentos judiciales revelan cómo se administra su fortuna de más de 21 millones de libras esterlinas.
- Concierto de Quiet Riot en Perú 2027: fecha, venta de entradas, precios y todo sobre el esperado regreso de la banda de metal
- El Gran Combo de Puerto Rico en Perú 2026: precios, cuándo y dónde comprar entradas para el concierto en el Gran Teatro Nacional
A dos años de la muerte de Liam Payne, se han revelado nuevos alcances sobre el manejo de la fortuna que dejó el exintegrante de One Direction, según documentos presentados ante el Tribunal Supremo del Reino Unido. El heredero universal es Bear Payne, el hijo de 9 años que el cantante tuvo con la artista Cheryl Tweedy. El patrimonio asciende a cerca de 22 millones de libras esterlinas, lo que supera los 29 millones de dólares.
De acuerdo con información difundida por Daily Mail, una reciente decisión judicial abrió la posibilidad de que una parte de ese dinero pueda ser utilizada desde ahora en beneficio del menor, especialmente para cubrir gastos vinculados a su cuidado y futuro. En tanto, el resto del patrimonio seguirá bajo administración en un fideicomiso, el cual se mantendrá activo hasta que el hijo del cantante cumpla la mayoría de edad, momento en el que podrá disponer del total de la herencia.
TE RECOMENDAMOS
¿QUÉ REVELA LA PRIMERA LETRA DE TU NOMBRE? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL
PUEDES VER: Liberan a dos acusados de proveer cocaína a Liam Payne en Argentina días antes de su muerte
¿Quién maneja la fortuna que dejó Liam Payne?
Tras la muerte de Liam Payne en octubre de 2024, su patrimonio quedó sin una disposición testamentaria, lo que activó el proceso legal de sucesión bajo la legislación británica. Al no existir matrimonio ni unión civil vigente, la totalidad de sus bienes pasó directamente a su hijo Bear, de acuerdo con la normativa vigente.
La administración de ese patrimonio fue encargada meses después a dos figuras: Cheryl Tweedy, madre del menor y expareja del cantante, y el abogado especializado en música Richard Bray, quienes fueron designados por la justicia en mayo de 2025.
En un primer momento, su función se limitaba a la conservación y protección de los activos del artista. No obstante, una reciente resolución judicial modificó ese alcance y ahora les permite destinar parte del dinero al bienestar del menor.
Según los documentos actualizados, la herencia fue recalculada y asciende a 21,8 millones de libras esterlinas, una cifra algo menor a la estimación inicial realizada tras el fallecimiento del exintegrante de One Direction.