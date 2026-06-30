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Magaly responde a quienes dijeron que estaba "pasada de copas" durante su visita a Chota: "Realmente estaba contracturada"

La conductora se refirió sobre las imágenes difundidas durante su visita a un evento en Cajamarca, donde apareció siendo sostenida por su esposo Alfredo Zambrano, y explicó qué ocurrió realmente.

La conductora respondió a las especulaciones surgidas tras su visita a Chota. Foto: Composición LR
La conductora respondió a las especulaciones surgidas tras su visita a Chota. Foto: Composición LR
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Magaly Medina decidió responder a las especulaciones que surgieron en redes sociales luego de que se viralizara un video en el que aparece siendo sostenida por su esposo, Alfredo Zambrano, durante su visita a la Feria San Juan Bautista, en Chota, Cajamarca. La conductora aclaró lo que realmente ocurrió y negó que su comportamiento estuviera relacionado con el consumo de alcohol o el soroche.

En la reciente edición de Magaly TV, la firme, la ‘Urraca’ explicó que las imágenes fueron sacadas de contexto y aseguró que, tras varias horas de viaje y sin haber podido descansar, terminó con fuertes dolores en la espalda.

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Magaly Medina aclara por qué era sostenida por su esposo durante evento taurino

Luego de que varios usuarios especularan sobre su estado durante la feria cajamarquina, Magaly decidió contar su versión y revelar qué ocurrió realmente durante ese momento.

"¿Quieres que me critique a mí misma? Jajaja. Realmente ahí tenía varias horas sin dormir. Ustedes saben que me fui de acá, el vuelo era a las 5 de la mañana, a las 3 de la mañana salí al aeropuerto, no dormí nada. Y como el DJ me hace renegar mucho, realmente estaba contracturada. Y lo que hace mi esposo es tratar de descontracturarme un poco y me estaba haciendo masajes en la espalda. Eso era", explicó entre risas.

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Magaly agradece las muestras de cariño del público durante su visita a Cajamarca

La conductora de espectáculos también aprovechó para responder fiel a su estilo a quienes aseguraban que había sufrido soroche o que se encontraba "pasada de copas" durante su recorrido por Chota.

"Soroche tampoco. A mí, de verdad, Chota, Cajamarca no me da soroche. Siempre la paso bien. Ya hubiera querido. Después todavía fueron las copas, después de la plaza. El bailecito también. Eso sin copa, yo bailo sin copas. Yo mato cucarachas y seguiré matando cucarachas", comentó.

Finalmente, la periodista agradeció el cariño que recibió por parte del público durante su visita a Cajamarca, quienes se acercaban a ella para saludar y pedir fotografías.

"Tener ese cariño y esas demostraciones de afecto que me dieron los chotanos en estas fiestas de San Juan Bautista...", agregó.

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