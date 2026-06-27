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En el marco del Día del Orgullo, Ernesto Pimentel, conocido como La Chola Chabuca, lanzó un mensaje que busca ir más allá de la celebración simbólica. El conductor y artista peruano resaltó que la verdadera inclusión pasa por abrir espacios laborales donde el talento sea reconocido sin prejuicios.

El anuncio estuvo acompañado por la presentación de La Bolsa Laboral, una plataforma que permitirá postular sin foto ni género, priorizando la capacidad y la experiencia de cada persona. La iniciativa generó gran repercusión en redes sociales y fue celebrada como un paso concreto hacia la igualdad.

La Chola Chabuca pide más oportunidades para la comunidad LGBTQ+

La Chola Chabuca recordó su propia trayectoria y la dificultad que enfrentan muchas personas de la comunidad en el Perú. Con tono reflexivo, señaló: “Hace más de treinta años que trabajo siendo quien soy, pero lamentablemente en nuestro país la diversidad pocas veces consigue trabajo. ¿Y qué pasa con los que tienen otros sueños, los que quieren ejercer su profesión y ser elegidos por su capacidad y no por su género?”.

En esa línea, resaltó la creación de un espacio que busca abrir puertas sin prejuicios. “Por eso se crea La Bolsa Laboral, la primera plataforma laboral del Perú donde las personas trans y LGBTQ+ y aliados podrán postular sin foto ni género”, agregó.

El artista de 55 años subrayó el valor de la iniciativa en una fecha emblemática y la respuesta que generó en el público: “Estoy orgulloso de que se haya abierto esta plataforma La bolsa laboral, pues en el Día de Orgullo se puede visibilizar la importancia de que las oportunidades sean justas para todas las personas. Además, la repercusión ha sido muy fuerte porque se han registrado más de un millón de visualizaciones en redes sociales”.

La campaña, impulsada por VORAZ y la ONG Presente, busca transformar la conmemoración del Pride en oportunidades reales. Bajo el lema “Lo que se ve no se pregunta. El talento es lo que realmente importa”, la propuesta apunta a derribar prejuicios y abrir puertas en un mercado laboral que aún mantiene barreras para la diversidad.