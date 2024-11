María Pía Copello y su esposo Samuel Dyer conforman uno de los matrimonios más estables de la televisión peruana, pero poco se sabe de la vida privada de Dyer. Después de 17 años de matrimonio, varios siguen cuestionándose a qué se dedica la pareja de la conductora, al estar alejado de las cámaras.



Recordemos que María Pía Copello contrajo matrimonio con Samuel Dyer el 14 de enero de 2006, por lo que actualmente tienen 3 hijos: Samuel, Vasco y Catalina. Mientras la conductora se mantiene muy activa en sus redes sociales, su esposo prefiere conservar un perfil más bajo y no exponerse públicamente.

¿A qué se dedica Samuel Dyer y qué carrera estudió?



Muy poco se conoce sobre la vida personal del esposo de María Pía Copello, aunque en el ámbito profesional Samuel Dyer es conocido por ser un exitoso empresario peruano. La pareja de la presentadora ha ocupado cargos muy importantes laboralmente, luego de haber estudiado Administración de Empresas en la Universidad Nacional Federico Villarreal.



Cabe señalar que Samuel Dyer fue presidente del directorio de Copeinca y presidente ejecutivo de Camposol en 2011, pero también desempeñó el cargo de gerente general de D&C Holding, lo que demuestra su gran capacidad en el ámbito empresarial.



En diversas ocasiones, María Pía Copello ha resaltado el apoyo incondicional que le ha brindado su esposo Samuel Dyer en los buenos y malos momentos.

“Después de tantos años juntos, creciendo, riendo, renegando, celebrando éxitos y apoyándonos en los no tan buenos momentos, te sigo diciendo con certeza que te amo y te amaré por siempre”, escribió la presentadora en una publicación de Instagram.

La relación de María Pía Copello y Samuel Dyer



A pesar de su éxito profesional, Samuel Dyer ha optado por mantener un perfil bajo todos estos años, a diferencia de María Pía Copello. En una entrevista, la conductora reveló que su esposo tiene una personalidad más serena que ella.

“Samuel tiene un carácter muy tranquilo. Yo soy un huracán, así que no podíamos ser dos huracanes en la misma casa. Él es la parte más tranquila. Me escucha. Yo soy ‘ta, ta, ta, ta…’; y cada quien cumple un rol en la casa. No sé qué pasará mañana. Ya después de 15 años sería como raro, ¿no?”, destacó sobre su esposo.